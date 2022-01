Zuger Kantonsrat Wieso die Linke am liebsten mit der Mitte gemeinsame Sache macht Ist die Mitte im Zuger Kantonsparlament grüner geworden oder liegt es an der Taktik der ALG? Und wieso bandelt die SVP fast nur mit der FDP an? Die Fraktionschefs geben Antworten. Zoe Gwerder Jetzt kommentieren 17.01.2022, 05.00 Uhr

Sie nennt sich Mitte und liegt politisch auch in diesem Bereich. Entsprechend scheint es logisch, dass die Mitte-Partei im Parlament des Kantons Zug nach links und rechts mit allen Parteien bei einzelnen Vorstössen zusammenarbeitet. Dass dies so ist, zeigt die Analyse welche unsere Zeitung kürzlich veröffentlichte, und bei welcher alle Vorstösse der aktuellen Legislatur (Stand Oktober 2021) ausgewertet wurden.

Der Mitte-Fraktionschef Fabio Iten bekräftigt denn auch: «Bei uns in der Mitte ist das Spektrum grösser als bei den Polparteien.» Auffällig ist allerdings, dass seine Partei in den vergangenen drei Jahren am häufigsten mit der ALG zusammenspannte (zehn Vorstösse). Gemäss Iten liegt dies daran, dass die ALG sehr oft bei seiner Partei für einen Zusammenarbeit anfragt.

Leicht verzerrtes Bild Die Analyse der Vorstösse ist auf Basis von deren Titel erfolgt. Wie die Gespräche mit den Fraktionsvorstehenden ergaben, sind diese Titel anscheinend nicht immer vollständig. Ein Fall ist bekannt, in dem nur eine Person im Titel genannt wird, aber 19 weitere Personen aus unterschiedlichen Parteien den Vorstoss mitunterzeichneten. Entsprechend kann das Bild, welches die Analyse ergeben hat, leicht verfälscht sein.

Die Linke auf der Suche nach Mehrheiten

ALG-Fraktionschefin Tabea Zimmermann Gibson bestätigt dies. Dies heisse aber nicht, dass die Mitte-Fraktion nach links gerutscht sei – im Vergleich zu vor 30 Jahren sei diese vielmehr nach rechts gerutscht, ist Zimmermann überzeugt. Der Grund, weshalb die ALG verhältnismässig wenig mit der SP zusammenspanne (sechs Vorstösse), liege jedoch in der guten Zusammenarbeit mit dieser:

«Wir stehen der SP so nahe, dass wir grundsätzlich auf die gegenseitige Unterstützung zählen können, auch wenn wir den Vorstoss ohne ihre Beteiligung einreichen.»

Zudem habe sich gezeigt, dass es bei den bürgerlichen Parteien eine Abwehrreaktion auslöse, wenn Vorstösse mit ausschliesslich linker Beteiligung eingereicht würden. «Entsprechend suchen wir jeweils die Zusammenarbeit mit allen bürgerlichen Parteien, wenn wir eine Mehrheit für einen Vorstoss gewinnen wollen.»

SP-Fraktionschef Alois Gössi, dessen Partei mit sieben Vorstössen einen mehr mit Mitte-Parteimitgliedern eingereicht hat als mit der ALG (sechs Vorstösse), führt derweilen ins Feld, dass es tatsächlich vermehrt Berührungspunkte mit der Mitte gebe. «Diese ist für Klimapolitik empfänglicher als auch schon.»

Parteiposition versus Einzelinteressen

Dass die Mitte-Partei mehr linke Themen abdeckt, findet auch SVP-Fraktionschef Philip C. Brunner. Aus Sicht seiner Partei bewege sich die Mitte nach links. «Wir stehen der FDP näher als der Mitte-Fraktion», so Brunner. Entsprechend sei die aktuelle Sitzordnung im Kantonsrat, die Mitte neben der SVP, eigentlich falsch. Die SVP hat denn auch den Grossteil ihrer wenigen gemeinsamen Vorstösse – es sind dies 13 – mit der FDP eingereicht (acht Vorstösse). Dies liege aber auch daran, dass die SVP versuche, auch im Kantonsparlament ihrer Parteilinie treu zu bleiben. Entsprechend werde eine Zusammenarbeit auch eher abgelehnt.

Betrachtet man allerdings die Ausgeglichenheit der Verbindungen zu anderen Parteien, wird die FPD zur Mitte. Sie ist jene Fraktion, die ihre 26 Vorstösse am gleichmässigsten auf alle Parteien verteilt hat. Je acht mit der SVP und der Mitte-Partei sowie je fünf mit ALG und SP. Dazu FDP-Fraktionschef Michael Arnold:

«Es liegt in der DNA der Parteien, dass wir eher mit den Bürgerlichen zusammenspannen.»

Nichtsdestotrotz gebe es Anliegen, welche die FDP parteiübergreifend auch mit linken Parteien einbringen könne.

Der Kampf um Beachtung

Und die GLP? Die Partei, die mit vier Mitgliedern im Kantonsrat vertreten ist, ist bekanntlich Teil der Mitte-Fraktion – wurde aber bei der Analyse nicht zu dieser hinzugezählt. Bei ihr ist es Daniel Stadlin, der in dieser Legislatur alle Vorstösse eingereicht hat. Bei keinem von diesen gab es eine Zusammenarbeit mit anderen Parteien. Wie er sagt, stecken hier taktische Gründe dahinter: «Grundsätzlich gehen wir in der Mitte-Fraktion unter. Dies können wir etwas ausgleichen, indem wir Vorstösse als GLP-Vertreter einreichen. So wird ersichtlich, um welche Themen wir uns kümmern.»

