Kindergerechte Verfahren werden im Kantonsparlament Thema

Zuger Kantonsrat Klimadiskussionen: Regierungsrätliche Antworten bleiben den Linken zu oberflächlich An der Sitzung des Zuger Kantonsrats vor der Sommerpause rückten die Klimafrage und die kantonalen Massnahmen in den Fokus. Der Rat ist sich uneins über das weitere Vorgehen. Vanessa Varisco 07.07.2022, 17.32 Uhr

Mit der Coronapandemie rückten die Diskussionen um das Klima in den Hintergrund. Doch im Kantonsrat wurde am Donnerstag das Thema wieder einmal aufgegriffen. Die Diskussionen wurden erwartungsgemäss emotional geführt, mal mehr, mal weniger sachlich.

Anlass für die Diskussion war eine Interpellation von Ronahi Yener, Virginia Köpfli, Isabel Liniger und Anna Spescha (alle SP), welche wissen wollten, wie die Erkenntnisse aus wissenschaftlichen Berichten in den kantonalen Klimaschutz einfliessen würden. Die Antworten des Regierungsrats blieben unbefriedigend für Kantonsrätin Rita Hofer (ALG/Hünenberg): «Die Antworten der Regierung bleiben auf einem oberflächlichen Niveau und lassen befürchten, dass die Dringlichkeit der notwendigen Handlungen aufgrund des Klimawandels, noch zu wenig in der Zuger Regierung angekommen sind.»

Auch Interpellantin Ronahi Yener (SP) fand, dass die Antworten wenig überraschend oberflächlich blieben. «Auf die Frage, welche Massnahmen des Klimaaktionsplans in Zug umgesetzt werden könnten, haben wir keine schlüssige Antwort erhalten», erläuterte sie in ihrem Votum und fügte an:

«Nein, ich muss mich korrigieren, die Frage wurde gar nicht beantwortet.»

Statt allgemeine Aussagen zur Thematik erwarte man vom Regierungsrat eine genauere Auseinandersetzung mit dem Klimaaktionsplan und detailliertere Aussagen dazu. Vorliegend sei «eine klare Verweigerungshaltung» zu erkennen. Eine solche verneinte Baudirektor Florian Weber später – man nehme das Thema ernst.

Mehr Fokus auf der Mobilität

Das Thema Klimaschutz ist vielschichtig, denn um Ziele umzusetzen, müssen verschiedene Lebensbereiche verändert werden. Ein oft geführtes Argument ist die «grünere Mobilität». Als dieses Stichwort fiel, schwenkte die Diskussion schnell aufs Zuger Mobilitätskonzept um, welches laut Regierungsrat einen Beitrag zu einer klimafreundlichen Zukunft leisten soll, sobald es verabschiedet wird. Wenig zur Überzeugung von Anna Bieri (Mitte/Stadt Zug):

«Kennen Sie Bingo? Es juckt mich schon manchmal, ein lautes Bingo zu rufen, wenn das Mobilitätskonzept auf ein Neues als Lösungs-Versprechen in einer regierungsrätlichen Antwort herhalten muss.»

Rita Hofer (ALG) sagte gar: «Wir müssen uns wohl damit abfinden, dass das im Richtplan festgesetzte Mobilitätskonzept nicht vor dem St.Niemerleinstag verabschiedet wird.» Damit das Mobilitätswachstum nicht zu Lasten der Umwelt geht, sondern klimaneutral wird, müsse man konsequent auf den Langsamverkehr, das Velo und den öffentlichen Verkehr setzen.

Regierungsrat arbeite an Lösungen

Jill Nussbaumer (FDP) nahm die Regierung in Schutz: «Mein Fazit: Lassen wir die Verwaltung an den brennenden Themen arbeiten, anstatt sich mit Beantwortungen von Vorstössen abzumühen.» Auch Emil Schweizer (SVP/Neuheim) sagte, dass der Kanton bereits an Lösungen arbeite – verschiedene Möglichkeiten werden in den Kommissionen besprochen und bald dem Rat vorgelegt –, in gewissen Bereichen des Klimaschutzes habe er aber keine Kompetenz.

Seitens der SVP – namentlich meldeten sich Thomas Werner und Philip C. Brunner – beschwichtigte man: Man solle regional etwas für den Klimaschutz tun und nicht auf den globalen Kontext konzentrieren, da man, so Werner, hier so oder so nichts ausrichten könne.

Zuletzt meldete sich Baudirektor Florian Weber und betonte, dass man die Verantwortung ernst nehme und fortan dabei sei, dieses Thema zu bearbeiten – genauso wie man am Mobilitätskonzept arbeite. Die Interpellation wurde zur Kenntnis genommen.