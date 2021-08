ZUGER KANTONSRAT Zuger SVP will Kirchensteuern für Firmen freiwillig erklären – und dürfte mit ihrer Idee scheitern Weder die Zuger Regierung noch die Kantonsratsfraktionen stehen hinter einem Vorstoss der SVP für freiwillige Kirchensteuern bei juristischen Personen. Sogar die FDP-Fraktion ist dagegen – obwohl die Motion zum Teil aus ihren Reihen stammt. Kilian Küttel 25.08.2021, 05.00 Uhr

Die Katholische Kirche St.Johannes im Dorfzentrum von Walchwil. Bild: Stefan Kaiser (28. Juni 2021)

Von den mehr als 48 Millionen Franken, die die katholischen Kirchgemeinden im Kanton Zug 2019 eingenommen haben, waren fast 90 Prozent Steuergelder. Und 2020 flossen zu den römisch-katholischen und evangelisch-reformierten Kirchgemeinden knapp 29 Millionen Franken von juristischen Personen. Deshalb sagt die Zuger Regierung: Es hätte «gravierende Auswirkungen» auf die Religionsgemeinschaften, wenn von Unternehmen, Vereinen und Genossenschaften künftig keine Kirchensteuern mehr erhoben würden.

Mitunter aus diesem Grund will die Regierung eine Motion nicht erheblich erklären lassen, die die SVP-Fraktion vergangenen Januar eingereicht hat und über die der Zuger Kantonsrat am Donnerstag aller Voraussicht nach diskutiert. Und sie steht mit ihrer Einstellung nicht alleine da, wie eine Umfrage bei den Kantonsratsfraktionen im Vorfeld zur Sitzung zeigt.

Alternative wittern «undemokratische Strafaktion»

Ausnahmslos alle Parteien geben an, den Vorstoss abzulehnen. Sei es, weil sie wie die SP den Abbau von wichtigen Soziallenkungen befürchten: «Denn die Kirchen beziehen nicht nur die Kirchensteuern, sondern bieten und unterstützen auch viele soziale Angebote, die für unsere Gesellschaft zentral sind», so Fraktionschef Alois Gössi (Baar).

Oder die Parteien sind dagegen, weil sie wie die ALG nichts von «solch undemokratischen, politischen Strafaktionen» halten, wie Kantonsrat Anastas Odermatt (Steinhausen) sagt: «Die Kirchen sollen dafür bestraft werden, dass sie sich politisch eingemischt hätten. Kirchen und Religionsgemeinschaften sollen sich aber in den politischen Diskurs einmischen dürfen.» Denn unter anderem moniert die SVP in ihrer Motion, die Landeskirchen würden sich in letzter Zeit vermehrt in politische Angelegenheiten einmischen, wobei sich die Aktivitäten nicht selten gegen die Wirtschaft richteten, laut der SVP die «Grundlage für Wohlstand und Wohlergehen.»

FDP: Mitglieder dafür, Fraktion dagegen

Und während die Mitte keinen Bedarf zur Abschaffung der obligatorischen Kirchensteuern sieht, ebenfalls auf den wichtigen Beitrag für die Gesellschaft hinweist und befürchtet, dieser könnte in Zukunft an den Gemeinden und Kantonen hängen bleiben, spricht sich auch die FDP gegen die Motion aus. Und das, obwohl nebst der SVP-Fraktion mit Rainer Leemann, Cornelia Stocker, Karen Umbach (alle Zug), Beat Unternährer (Hünenberg), Helene Zimmermann (Risch) und Michael Arnold (Baar) sechs Parteimitglieder die Motion mitunterzeichnet haben. Auf Anfrage sagt Fraktionschef Arnold:

«Wesentlich für diesen Entscheid war, dass man ohne Not nicht etwas ändern soll, was grundsätzlich funktioniert.»

Zudem habe die Regierung in ihrer Antwort die rechtliche Situation transparent aufgezeigt – dazu gehört auch der Hinweis, dass eine freiwillige Kirchensteuer nicht mit einem Gesetz eingeführt werden könnte, sondern dass dafür eine Verfassungsänderung notwendig wäre.

Trotz Opposition von Regierung und anderen Parteien stellt SVP-Fraktionschef Philip C. Brunner klar:

«Wir halten an der Motion fest und werden für die Erheblicherklärung kämpfen.»

Aus Sicht der SVP sollen Genossenschaften, Vereine und Firmen von der Kirchensteuerpflicht enthoben werden, weil sie weder Mitglied einer Konfession sein noch sich auf die Religionsfreiheit berufen könnten. Vor diesem Hintergrund sei es unverständlich, dass juristische Personen Kirchensteuern zahlen müssten. Zudem hätten sieben Kantone die Steuerpflicht bereits abgeschafft oder sie beruhe bereits auf Freiwilligkeit.