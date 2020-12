Zug Intensivbetten für Covid-Patienten voll belegt: Kantonsspital ist stark ausgelastet Aktuell sind die für Coronapatienten vorgesehenen Intensivbetten voll belegt. Das Spital verschiebt medizinisch nicht dringende Eingriffe. Auf eine Zuspitzung der Lage sei man allerdings vorbereitet. Pascal Studer und Rahel Hug 15.12.2020, 18.09 Uhr

Die Schweizer Spitäler stehen unter Druck, die Lage ist angespannt. Wenn die Fallzahlen weiter steigen, stösst das Gesundheitssystem an seine Grenzen. Die Unispitäler haben deshalb Alarm geschlagen und dem Bundesrat einen Brief geschrieben, in dem sie härtere Massnahmen fordern. Wie ist die Situation im Zuger Kantonsspital? Laut dem «Tages-Anzeiger» ist die Auslastung der Intensivbetten im Kanton Zug schweizweit am höchsten (100 Prozent), gefolgt von Solothurn mit 93 Prozent und Schwyz mit 89 Prozent.

Eine Pflegefachfrau bereitet sich auf den Einsatz auf der Intensivstation vor. Symbolbild: Stefan Kaiser (Baar, 15. Oktober 2020)

Wie Sonja Metzger, Leiterin Marketing des Zuger Kantonsspitals, Auskunft gibt, befinden sich auf der Intensivstation in Baar momentan vier beatmete Covid-19-Patienten. Damit sind die für Covid-19-Patienten vorgesehenen Intensivbetten mit Beatmungsmöglichkeit aktuell voll belegt. Doch auf eine weitere Zuspitzung der Lage ist man vorbereitet: «Bei Bedarf können weitere Intensivbetten für Covid-19-Patienten eröffnet werden», sagt Metzger. «Dies wäre jedoch nur durch eine weitere Reduktion von nicht dringenden Operationen sowie – je nach Situation – der Einführung des 12-Stunden-Schichtbetriebs und der personellen Verstärkung durch Experten in Intensivpflege sowie Anästhesieärzte der Andreas-Klinik möglich.» Neben dem benötigten Fachpersonal habe auch die Verfügbarkeit von Medikamenten, Material und Geräten einen wesentlichen Einfluss. Ob man zusätzliche Coronapatienten aufnehmen könne oder ob sie in die umliegenden Kantone verlegt werden, entscheide das Spital situativ.

Auf der Bettenstation gibt es noch Kapazität

Neben der Andreas-Klinik der Hirslanden-Gruppe in Cham arbeitet das Zuger Kantonsspital auch mit den anderen Kantonen zusammen. So wurden in den vergangenen Wochen mehrere ausserkantonale Covid-19-Patienten stationär in Baar behandelt. Voraussetzung ist, dass die Aufnahmekapazität dies zulässt. «Wir stehen diesbezüglich im ständigen Austausch mit den anderen Zentralschweizer Spitälern.» In der aktuellen Situation kann das Zuger Kantonsspital auf der Intensivstation jedoch keine weiteren ausserkantonalen Patienten aufnehmen. «Anders sieht es auf der Bettenstation aus. Dort haben wir noch Kapazität.»

Trotz der starken Auslastung konnte das Zuger Kantonsspital bis anhin alle dringenden Operationen durchführen. «Seit einigen Wochen wurde und wird allerdings ein Teil der geplanten Eingriffe, welche medizinisch nicht dringend sind, zur Entlastung sowohl der Intensiv- wie auch der Bettenstation verschoben», erklärt Metzger. Es werde täglich überprüft, welche für den Folgetag geplanten Eingriffe allenfalls verschoben werden müssen, um genügend Platz insbesondere für Notfälle zu haben. «Sollten demnächst aus Kapazitätsgründen weitere Einschränkungen notwendig sein, werden selbstredend zuerst die medizinisch nicht dringenden und dann die medizinisch weniger dringenden Eingriffe verschoben», führt sie aus.

Die Spitalsprecherin betont, dass im Notfallzentrum genügend Kapazitäten vorhanden seien, um «jederzeit alle Patienten adäquat betreuen und behandeln» zu können. «Es ist wichtig, dass Patienten auch in der aktuellen Lage das Spital aufsuchen, wenn sie Schmerzen oder Beschwerden haben und insbesondere dann umgehend das Notfallzentrum aufsuchen oder den Rettungsdienst anrufen, wenn Sie an Brustschmerzen, Atemnot, Lähmungen oder allgemeiner Schwäche leiden.»

Auf die Frage, ob sich das Zuger Kantonsspital dem Hilferuf der Unispitäler anschliesst, sagt Sonja Metzger: «Es gilt alles daran zu setzen, eine weitere Erhöhung von stationären Covid-19-Patienten zu verhindern.» Man unterstütze die kürzlich beschlossenen Massnahmen des Bundesrates. Aber: «Damit sich die Situation auf den Intensivstationen der Schweizer Spitäler nicht weiter zuspitzt, werden weitere Einschränkungen vermutlich unumgänglich sein.»

Zusätzliche Belastung für Ärzte- und Pflegepersonal

Was sind die Folgen für das Zuger Kantonsspital, wenn die Fallzahlen in den kommenden Tagen nicht gesenkt werden können? «Die Pflege von Covid-19-Patienten ist sehr aufwendig. Insbesondere Menschen in einem höheren Alter benötigen viel pflegerische Unterstützung», erklärt Metzger.

Steige die Zahl der Patienten weiter an, bedeute dies für das Ärzte- und Pflegefachpersonal eine zusätzliche Belastung zur ohnehin sehr herausfordernden Situation. «Insbesondere das Personal auf der Intensivstation arbeitet seit diesem Frühjahr mit Ausnahme des Sommers aufgrund der Covid-19-Lage unter hohem Druck.»