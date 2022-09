Zuger Notfallzentrum: Hausärzte helfen bei der Entlastung

Zuger Kantonsspital Notfallzentrum: Der Aufruf der Ärztegesellschaft ist erfolgreich Die Ärztegesellschaft des Kantons Zug rief Anfang dieses Monats ihre Mitglieder auf, dem Zuger Notfallzentrum zu helfen. Dieses ist an der Belastungsgrenze. Harry Ziegler Jetzt kommentieren 19.09.2022, 05.00 Uhr

Via E-Mail suchte der Vorstand der Zuger Ärztegesellschaft unter den Mitgliedern Praxen, denen das Kantonsspital tagsüber Patienten zuweisen könnte. Patienten, die den Notfall im Kantonsspital aufsuchen, aber eigentlich von einer Hausärztin oder einem Hausarzt behandelt werden könnten.

Blick in den Schockraum einer Klinik. Symboldbild: Alex Spichale

«Das Kantonsspital ist vollkommen am Anschlag mit Notfallpatienten, welche eigentlich in die hausärztliche Praxis gehörten. Der Notfall sucht deshalb dringend Entlastung», schrieb der Vorstand in der E-Mail vom 6. September. Ziel der Aktion war eine spürbare Entlastung des Notfallzentrums zu Gunsten von Patienten, die eine Notfallbehandlung wirklich benötigen. Denn die Zuger Ärztegesellschaft organisiert im Auftrag des Kantons den ärztlichen Notfalldienst.

20 Hausarztpraxen zeigen sich bereit

Der Aufruf innerhalb der Zuger Ärztegesellschaft trägt Früchte, wie der Präsident der Gesellschaft, Urs Hasse, erklärt: «Bis jetzt haben sich etwa 20 Hausarztpraxen gemeldet, die bereit sind, Patienten von der Notfallstation zu übernehmen.» Er beurteile «den Rücklauf als sehr gut, negative Rückmeldungen gab es bisher keine.»

Dass Notfallstationen sich immer mehr um Patienten kümmern müssen, die eigentlich zu einer Hausärztin oder einem Hausarzt gehören, ist ein Phänomen, das in der ganzen Schweiz beobachtet wird. Und auch der Direktor des Zuger Kantonsspitals, Matthias Winistörfer beobachtet dies. «Das Notfallzentrum des Zuger Kantonsspitals ist nicht am Anschlag, aber seit Anfang 2022 deutlich stärker ausgelastet als zuvor», erklärte er in unserer Zeitung.

Verglichen mit den Vorjahren betreut das Zuger Kantonsspital im Notfallzentrum gut 20 Prozent mehr ambulante Patientinnen und Patienten im Notfallzentrum, die auch in den Hausarztpraxen behandelt werden könnten.

Gesundheitsfachleute machen verschiedene Gründe aus, die dazu führen, dass Patientinnen und Patienten, die eigentlich vom Hausarzt behandelt werden könnten, eine Notfallstation aufsuchen. Zum einen hätten immer weniger Menschen einen Hausarzt. Zum anderen nimmt die Dichte von Hausarztpraxen immer mehr ab. Das bedeutet, dass die vorhandenen Praxen vielfach keine neuen Patienten aufnehmen können.

Ausserdem könne es ebenso sein, dass ausländische Personen, die sich mit dem in der Schweiz gut eingespielten System nicht auskennen, die Notfallstation aufsuchen, um allfällige gesundheitliche Probleme dort behandeln zu lassen.

Dieses vermehrte Aufsuchen der Notfallstation, ohne dass ein medizinischer Notfall besteht, belastet die Abläufe innerhalb des Notfalls. Das kann dazu führen, dass sich Wartezeiten für nicht dringende Fälle, massiv verlängern. Denn ärztlich abgeklärt werden alle Personen, die eine Notfallstation aufsuchen.

Für eine Beurteilung der Wirkung etwas früh

Laut dem Präsidenten der Zuger Ärztegesellschaft verteilen sich die Hausarztpraxen, die sich auf den Aufruf gemeldet haben, über das gesamte Kantonsgebiet. Seitens Kantonsspital begrüsse man das Vorgehen der Ärztegesellschaft.

Der Vorschlag wäre kurzfristig umsetzbar und würde im Idealfall eine spürbare Entlastung unseres Notfallzentrums bedeuten, sagte der Direktor des Zuger Kantonsspitals früher. «Um die Auswirkungen auf die Notfallstation des Zuger Kantonsspitals zu beurteilen, ist es sicherlich noch zu früh», erklärt der Präsident der Zuger Ärztegesellschaft.

«Im nächsten Schritt werden wir gemeinsam mit der Ärztegesellschaft des Kantons Zug und den interessierten Arztpraxen klären, wie wir die Zusammenarbeit konkret umsetzen», sagt Matthias Winistörfer, Direktor des Zuger Kantonsspitals.

Was aber motiviert Zuger Hausärztinnen und -ärzte, sich auf den Aufruf zu melden? Urs Hasse: «Der Notfalldienst respektive die Bereitschaft, Notfälle zu beurteilen, ist ein integraler Bestandteil der ärztlichen Tätigkeit und für die meisten von uns ein Teil des beruflichen Selbstverständnisses.»

