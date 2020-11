Die Zuger Kirchen bereiten sich auf den Advent vor Es naht die besinnliche Zeit. Das Bedürfnis der Menschen nach Spiritualität ist dann besonders gross. Um dieser Anforderung angesichts der Corona-Einschränkungen gerecht zu werden, suchen die Zuger Kirchen nach Wegen. Andreas Faessler 14.11.2020, 05.00 Uhr

Veranstaltern setzt die zweite Pandemiewelle seit Wochen zu, insbesondere das Kulturleben ächzt. Mancherorts wird versucht, mit Kreativität das Beste aus den verbliebenen Möglichkeiten zu machen.

Und wie handhaben das die Kirchen? Da ist die Situation kaum besser, die Herausforderungen sind gross, nicht zuletzt deswegen, weil unter den Kirchgängern viele ältere Menschen sind. Die Beschränkungen sorgen zuweilen auch für Unmut. Dazu ein Blick zu den Nachbarn: Im Kanton Schwyz darf eine Veranstaltung und damit auch ein Gottesdienst derzeit nur 30 Besucherinnen und Besucher zählen. Diese pauschale Festlegung sorgt an manchen Stellen für Unverständnis, gilt diese Vorgabe doch gleichermassen für die kleine Dorfkirche wie auch für grosse Gotteshäuser wie die Klosterkirche Einsiedeln oder die Pfarrkirche Schwyz.

In den meisten anderen Kantonen sind Veranstaltungen zwar auf 50 Personen limitiert, so auch in Zug. Trotzdem kann man auch hier nicht überall ganz nachvollziehen, weshalb diese Beschränkung für die grossen Kirchen gleichermassen gilt wie für die kleinen, wie etwa eine Nachfrage bei den Katholiken ergibt. «Aber wir wollen uns natürlich an die Vorgaben halten», sagt Markus Burri, Gesamtleiter Fachstellen der Katholischen Kirche Zug. Er betont:

«Wir sind froh, dass wir überhaupt Gottesdienste abhalten können.»

Die Pfarreiteams seien allerdings gefordert und darauf gefasst, dass die aktuelle Situation jederzeit wieder ändern könnte. An dieser Stelle lobt Markus Burri die Arbeit der Pfarreien: «Wie schon zu Beginn der ersten Pandemiewelle, haben die Pfarreien auch diesmal schnell und gut reagiert und sich auf die schwierige Situation eingestellt.»

Sonderanlässe und Aktionen

Doch nun stehen Advent und Weihnachten vor der Tür. Das Bedürfnis der Gläubigen nach Gemeinsamkeit und Spiritualität ist dann besonders gross. Wie handhaben das die Zuger Kirchen? Markus Burri: «Grundsätzlich finden im Kanton Zug die Weihnachtsgottesdienste statt wie jedes Jahr. In einigen Pfarreien werden sie wegen der Platzbeschränkungen voraussichtlich zweimal durchgeführt.» Abgesehen davon seien in einigen Kirchgemeinden Sonderanlässe geplant, um das zusätzliche Bedürfnis nach Spiritualität zu decken. Etwa die Aktion «Lichtblick» in der Pfarrei Oberägeri ist ein solcher, um lediglich ein Beispiel zu nennen. Die Bevölkerung ist angehalten, die jeweiligen Pfarreiwebsites zu konsultieren, Aushänge bei den Kirchen zu beachten oder sich bei der Pfarrei persönlich zu informieren.

Situation schlägt aufs Gemüt

Ähnlich handhabt es die reformierte Kirche des Kantons Zug. «Wir wollen pandemietaugliche Formen finden», sagt Kirchenrätin und Walchwiler Pfarrerin Irène Schwyn. «Seien das Feiern im kleinen Kreis oder unter freiem Himmel. Auch das virtuelle Angebot wird wieder verstärkt. Den Leuten sollen unterschiedliche Optionen zur Verfügung stehen.»

Irène Schwyn sieht die Besucherbeschränkung von 50 insofern vertretbar, als Zug für die Reformierten eine Diaspora ist. Auch sie ist beruhigt, dass Gottesdienste überhaupt stattfinden dürfen. «Es ist uns dabei aber sehr wichtig, dass keinerlei Ansteckungsgefahr besteht», betont sie. «Die Situation im Frühling hat vielen Menschen aufs Gemüt geschlagen», sagt Schwyn rückblickend. «Die Weihnachtszeit jedoch ist emotional noch stärker aufgeladen. Nicht nur, weil die Tage kürzer sind; Weihnachten ist von Tradition her ein Fest der Familie und der Gemeinsamkeit.» Frust und Enttäuschung gebe es auch dort, wo das kirchliche Leben mitgestaltet wird, weiss Irène Schwyn und meint damit etwa die Kirchenchöre, deren geplante Konzerte jetzt wegfallen.

Das Gesellschaftliche sei für viele Leute – nicht nur zu Weihnachten – sehr zentral, sagt die Pfarrerin und hält fest: «Es geht allen gleich. Wir sind jetzt alle gefordert.»

Hinweis

www.kath-zug.ch

www.ref-zug.ch