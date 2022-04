Zuger Künstler präsentiert erste eigene Ausstellung

Zuger kunst Newcomer geht neue Wege: Nicola Cotti setzt in satten Farben Emotionen um In der Shedhalle präsentiert der junge Zuger Künstler Nicola Cotti mit «Samsara – neue Wege» erstmals seine Malerei. Monika Wegmann 27.04.2022, 05.00 Uhr

Der Zuger Künstler Nicola Cotti hat in der Shedhalle seine erste Einzelausstellung. Bild: Matthias Jurt (Zug, 25. April 2022)

Schon der Blick durch die grossen Scheiben der Shedhalle zeigt in kräftigen Farben gemalte Gemälde und Zeichnungen, auf denen sich abstrahierte, florale und figürliche Motive verbinden.

Das weckt die Neugier, die Malereien des Newcomers in der regionalen Kunstszene innen genauer zu betrachten, denn Nicola Cotti präsentiert in Zug erstmals öffentlich seine rund 50 Arbeiten im Rahmen einer Einzelausstellung: Am letzten Samstag fand die Vernissage statt, die Ausstellung läuft noch bis diesen Sonntag.

Rund 50 Werke stellt der Zuger Künstler aus. Bild: Matthias Jurt (Zug, 25. April 2022)

Zum geheimnisvoll klingenden Thema «Samsara – neue Wege» sagt der in Zug aufgewachsene Künstler:

«‹Samsara›bedeutet für mich so etwas wie ein Zyklus im Leben, eine immerwährende Geburt. Das Thema hat mich in der Corona-Zeit stark beschäftigt. In der Auseinandersetzung mit meinen Erinnerungen hatte es einen grossen Einfluss auf meine Arbeit.»

Expressive Form und dynamische Farbgebung

Eine Serie lässt formale Anspielungen auf den weiblichen Körper und die Geburt erkennen – eingebettet in ein Feld von organischen und abstrakten Formen. «Der weibliche Körper ist für mich wie das Tor zum Leben. Die Abstraktionen dazu entstehen im Prozess aus emotionalen Erinnerungen», sagt Cotti. Seine expressive Formensprache und die dynamische Farbgebung lassen schon einen eigenständigen Stil erkennen.

Cotti spielt mit Form und Farbe. Bild: Matthias Jurt (Zug, 25. April 2022)

Daneben sind in der Ausstellung auch Porträts und Stillleben zu sehen, in denen Cotti die Farben eher dünn und unvermischt aufgetragen hat, sodass die Struktur der Leinwand durchscheint oder sogar unbemalt in die Gestaltung integriert wird.

Er setzt keine Titel

Ältere Werken hat er überarbeitet und zu den Farben Akzente mit Kohlestiften gesetzt. «Meist grundiere ich nicht, manchmal nur partiell, um dem Sujet Tiefe zu verleihen», erläutert der Zuger zu seinen Arbeiten – allesamt ohne Titel und Preise. «Ohne Titel können sich die Leute ihre eigenen Gedanken über das Bild machen oder mit mir darüber ins Gespräch kommen, denn das schätze ich sehr.»

Nicola Cotti studierte an der Zürcher Hochschule der Künste. Bild: Matthias Jurt (Zug, 25. April 2022)

Eine Wand zeigt drei Serien mit Zeichnungen, auf denen er fliegende Objekte, Elemente aus der Natur oder die Verarbeitung von Gedanken mit Kohlestiften oder Pastellkreiden umgesetzt hat. Das Malen hat für ihn auch einen körperlichen Aspekt:

«Die grossen Bilder wie hier im Format von 1,3 auf 1,3 Meter male ich am Boden oder stehend. Ich möchte künftig noch grösser arbeiten. Bei Grossformaten ist die Kommunikation zwischen Bild und mir anders.»

Trotz des grossflächig bemalten Bildgrundes benutze er keine dicken, sondern eher kleine Pinsel.

Spannende Gegensätze

Im Gespräch mit Nicola Cotti, der 2018 in Zürich die Hochschule der Künste mit dem Bachelor abgeschlossen hat und seither als freischaffender Künstler, Sänger und Gitarrist, lebt, wird spürbar, dass er über vieles im Leben nachdenkt. Das verdeutlicht das blautönige Bild vom Universum. Es gibt einen Blick ins Innere frei, ob im Weltall oder Menschen – das lässt er offen.

Besonders wichtig ist ihm das gegen das Fenster gehängte neueste «Samsara»-Werk, welches jetzt in der Zeit des Ukraine-Krieges entstanden ist. Neben den vier Elementen am Rand soll die Natur Ruhe in die Gedanken bringen, unten alles wieder fliessen.

Cotti spielt in seinen Bildern mit Gegensätzen. Bild: Matthias Jurt (Zug, 25. April 2022)

Cotti: «Es spielt mit Gegensätzen wie Licht und Dunkelheit, Liebe und Angst. Ich versuche hier ein Gleichgewicht aufzuzeigen, denn es darf im Leben beides vorhanden sein. Die Frage für jeden ist, wo ist sein Fokus? Ich bin im Gleichgewicht, weil ich gelernt habe, dunkle Aspekte zu schätzen, anzunehmen und mich nicht zu verlieren. Mit meiner Kunst will ich den Weg ins Licht aufzeigen.» Er zeigt auf die mitten im Bild schwebende helle Friedenstaube und ihren dunklen Schatten.

Die Ausstellung der Malereien von Nicola Cotti läuft bis 1. Mai in der Shedhalle, Hofstrasse 15, Zug. Sie ist noch geöffnet: Mittwoch bis Donnerstag von 9 bis 20 Uhr, Freitag, Sonntag von 9 bis 22 Uhr.