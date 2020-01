Zuger Laufbahnberatung wird gut genutzt Eine Umfrage zeigt eine hohe Zufriedenheit mit den Angeboten des BIZ. 24.01.2020, 05.00 Uhr

(haz) Die Dienstleistungen des Berufsinformationszentrums Zug (BIZ) werden auch von Erwachsenen rege in Anspruch genommen und die Zufriedenheit mit der Laufbahnberatung ist sehr hoch. Das zeigt eine Befragung des BIZ Zug. Auch neue Angebote finden Anklang, wie aus einer Medienmitteilung des kantonalen Amts für Berufsberatung hervorgeht.

2019 wurden während einiger Monate Kundinnen und Kunden des BIZ Zug, die 20 Jahre und älter waren, eingeladen, die Laufbahnberatung zu bewerten. Von den 240 angeschriebenen antworteten etwas mehr als 100 Personen, was einem Rücklauf von 43 Prozent entsprach. Gefragt wurde nach der Zufriedenheit mit den Beratungsergebnissen, den Abläufen bei der Anmeldung und Terminvereinbarung und wie sie die Beratungsperson erlebt hatten.

Die Resultate der Befragung fielen sehr positiv aus. Die Abläufe werden als kundenfreundlich erlebt, die Beratungspersonen als sehr kompetent erfahren. Über 90 Prozent der Befragten antworteten auf die Frage, ob die Beratung sie weitergebracht habe mit «ja» und «eher ja». Urs Brütsch, der Leiter des BIZ Zug: «Ich freue mich sehr über die guten Rückmeldungen. Sie zeigen, dass eine Laufbahnberatung den Klienten Orientierung gibt und die nächsten Schritte aufzeigt.»

Mehr Hilfe bei anstehenden Schritten gewünscht

Möglichkeiten zur Optimierung gibt es im Bereich Realisierungsunterstützung. Dort äusserten sich rund 10 Prozent eher unzufrieden und hätten sich mehr Hilfe beim Bewältigen der anstehenden Schritte gewünscht. Das BIZ wird dazu ein neues Angebot lancieren, wo zu bestimmten Zeiten ohne Voranmeldung Support für Bewerbungen geboten wird.

Ebenfalls gut angekommen ist das neue Gruppenberatungsangebot «Laufbahn über Mittag». Während rund einer Stunde werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dazu angeleitet und angeregt, sich mit verschiedenen Aspekten der eigenen Laufbahn, den eigenen Kompetenzen und Interessen auseinanderzusetzen. Rund 20 Personen nutzten das Angebot an einem oder mehreren Terminen. Die Rückmeldungen am Schluss fielen sehr positiv aus. Ein Teilnehmer: «Eine tolle Art, mal die Mittagspause zu verbringen; die Themen hatten einen roten Faden und wurden an konkreten Beispielen knapp und konkret angeleitet.» Alle Befragten wünschten sich eine Fortsetzung des Angebots. Eine Wiederholung der ersten Serie von Terminen startet am Donnerstag 27. Februar.

Für Fragen zur Laufbahngestaltung

Das BIZ engagiert sich für alle Fragen rund um die Laufbahngestaltung. Die Veranstaltungsreihe BIZ Updates greift aktuelle Themen mit Referaten auf. So ist am 22. Januar die Vereinbarkeit von Familie und Beruf auf der Agenda. Die Fachstelle UND sowie zwei Persönlichkeiten aus der Region werden an diesem Abend von ihren Erfahrungen berichten.

Am 4. März stehen Frauen und ihre Karrieren im Fokus. Regula Bührer Fecker, Autorin von #Frauenarbeit wird ein Referat halten. Im zweiten Teil des Abends besteht die Gelegenheit zum Austausch mit jungen Frauen, die ihre persönlichen Karrieren vorstellen.

Weitere Informationen sind unter www.zg.ch/biz erhältlich.