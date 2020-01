Leserbrief Zuger Lesermeinungen zur Initiative für mehr bezahlbaren Wohnraum Zur Abstimmung über die Volksinitiative «Mehr bezahlbare Wohnungen» 22.01.2020, 13.31 Uhr

Am 9. Februar stimmen wir über die Initiative des Mieterverbandes für mehr bezahlbaren Wohnraum ab. Mit weiterem staatlich subventionierten Wohnungsbau soll dem Mangel an bezahlbarem Wohnraum begegnet werden. In den Kampagnen sowohl der Befürworter wie der Gegner dieses Volksbegehrens findet jedoch die Tatsache, dass die Bevölkerung der Schweiz einwanderungsbedingt jährlich um die Grösse einer Stadt wie Luzern zunimmt kaum Erwähnung. Eine wesentliche Ursache für die massive Verteuerung des Bodens hierzulande liegt denn auch in den stetig wachsenden Bevölkerungszahlen. Ein Trend der in den 1970er Jahren einsetzte und seither ungebrochen anhält. In einem Land wie der Schweiz mit nur begrenzt zur Verfügung stehendem Territorium stösst letztlich jedes Wachstum an seine Grenzen. Dieses Wachstumsdenken ist eine der Hauptursachen exorbitant steigender Bodenpreise und einem, gerade in urbanen städtischen Regionen akuten Mangel an bezahlbarem Wohnraum.