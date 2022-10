ZUGER MESSE «Mit jedem verschwendeten Lebensmittel gehen auch wertvolle Ressourcen verloren» Zeba, Allmig und der Kanton Zug engagieren sich gemeinsam gegen Food Waste und stellen Tipps und Tricks vor, um Lebensmittelabfälle im Alltag zu vermeiden. Sina Engl Jetzt kommentieren 27.10.2022, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Sonderausstellung über Food Waste an der Zuger Messe beeindruckt mit einem lebensgrossen Baum. Bild: Roger Zbinden (Zug, 22. Oktober 2022)

Wer in die Halle B2 eintritt, muss die Sonderausstellung «Food Waste» nicht lange suchen. Von der Decke hängen lauter kleine Plakate mit krummem Obst und Gemüse und schon bald ragt über einem auch ein lebensgrosser Baum auf. So erreicht man die Sonderausstellung, wo bunte Stände darauf warten, einem mehr über Lebensmittelverschwendung beizubringen.

Zum ersten Mal findet dieses Jahr an der Zuger Messe eine Sonderausstellung zum Thema «Food Waste» statt. Der Abfallverband Zeba, die Allmig, eine Anlage zur Verwertung von Grüngut, und das Amt für Umwelt des Kantons Zug schliessen sich zusammen, um der Bevölkerung das Thema näherzubringen.

«Wir arbeiten auch im Alltag gemeinsam», erklärt Esther Delli Santi, Projektleiterin für Ressourcenschonung beim Amt für Umwelt. Thomas Meierhans von der Allmig ergänzt: «Die Zeba sammelt die Abfälle ein und bringt sie zu uns. Das Amt für Umwelt unterstützt und kontrolliert den Prozess.» Die Zeba habe ebenfalls einen Vermeidungsauftrag, meint Geschäftsführerin Heidi Oswald. Es sei wichtig, die Bevölkerung auf die Lebensmittelverschwendung aufmerksam zu machen, denn:

«Gar kein Abfall ist der beste Abfall.»

Ein Drittel aller Lebensmittel wird verschwendet

Am Stand der Sonderausstellung geben riesige Zahlen einen ersten Überblick über das Thema. Ein Drittel aller Lebensmittel wird verschwendet, das sind pro Person 330 Kilogramm. So verliert jede Person durch Food Waste 600 Franken im Jahr.

Alles anzeigen

«Wir wollen die Leute aufrütteln und ihnen bewusst machen, wie gross die Auswirkungen wirklich sind», erklärt Esther Delli Santi. «Viele Leute sagen ‹Ich selbst werfe doch fast nichts weg› und erkennen nicht, wie viel aber doch zusammenkommt.» Ob die zu Weihnachten verschenkten Pralinés, die einem nicht schmecken, oder der Rest vom Sandwich, den man wegschmeisst, bevor man in den Bus steigt. Lebensmittelabfälle entstünden schneller, als man denkt.

Tipps und Tricks für den Alltag

Der grösste Teil der Ausstellung ist den Tipps gegen Food Waste gewidmet. «Hier arbeiten wir mit der Ausstellung ‹Aus Liebe zum Essen›», erklärt Delli Santi. Diese könne vom Verein foodwaste.ch gemietet werden.

Verschiedene Stationen geben hier nützliche Tipps für den Alltag, um Food Waste zu reduzieren. So zeigt ein kleiner Kühlschrank auf, wie Lebensmittel gelagert werden sollten, und die Besuchenden können lernen, wie sie nur mit Hilfe ihrer Hände richtig portionieren können.

Ausserdem werden die Leute informiert, dass mit Lebensmittelabfällen auch wertvolle Ressourcen verloren gehen. Mit einem Joghurt zum Beispiel schmeisst man nicht nur Milch, Zucker und Früchte weg, sondern auch viele Arbeitsstunden und Energie, welche in die Produktion investiert wurden.

Die richtige Portionierung ist wichtig, um Abfälle zu vermeiden Bild: Roger Zbinden (Zug, 22. Oktober 2022)

Vom Grünabfall zu Strom und Kompost

Sollten trotz Bemühungen Lebensmittelabfälle anfallen, sei es wichtig, diese korrekt zu entsorgen, erklärt Thomas Meierhans. Die Allmig verwertet rund 25'000 Tonnen biogene Abfälle pro Jahr und erklärt am Stand, wie Abfall richtig getrennt wird. In animierten Kurzvideos stellt die Allmig vor, wie sie aus Grünabfällen Strom und Kompost herstellt.

Gross und Klein interessiert sich für die interaktiven Videos der Allmig, Bild: Thomas Biasotto/PD

An vier Stationen gibt es Informationen zum Sammeln, Sortieren, Vergären und Kompostieren. Ebenfalls stellt die Allmig diverse Produkte vor, die sie zum Verkauf anbietet. Die Erdmischungen können gut im eigenen Hochbeet oder Garten verwendet werden und der Grünabfall wird so zurück in den Boden geführt.

«Wir wollen den ganzen Weg beleuchten», erklärt Meierhans. «Im Kanton Zug ist zum Beispiel besonders, dass alles Grüngut in einer Anlage landet.» So könnten in Zug auch Fleischabfälle im Biomüll entsorgt werden.

Neuer Grüngutsack Der Abfallzweckverband Zeba führt einen neuen Grüngutsack ein. Der kompostierbare Sack mit einem Volumen von zirka 130 Litern bietet Platz für Gartenabfälle, die nicht in den Grüngutcontainer passen. Die Säcke können zum Selbstkostenpreis von fünf Franken für zwei Stück an jedem Zuger Ökihof bezogen oder unter zebazug.ch bestellt werden.

Wettbewerb mit ungewöhnlichen Preisen

Jeanne (links) und Livia Meier sammeln auf dem Baum vom Stand der Zeba Antworten für den Wettbewerb. Bild: Roger Zbinden (Zug, 22. Oktober 2022)

Auch ein Wettbewerb erwartet die Besucherinnen und Besucher der Sonderausstellung. Wer am Stand aufmerksam ist, findet die richtigen Antworten schnell. Zu gewinnen gibt es ein Abo von «UglyFruits» oder ein Kochbuch und Geschenkkorb, gefüllt mit geretteten Lebensmitteln.

«Es ist wichtig, dass die Leute merken, dass sie auch Obst und Gemüse essen können, welches nicht ‹der Norm› entspricht», meint Esther Delli Santi. Die Konsumentinnen und Konsumenten sollten von krummem Gemüse nicht abgeschreckt werden. Delli Santi erklärt:

«Je mehr wir das thematisieren, desto eher können die Normen aufgeweicht werden.»

Die Sonderausstellung «Food Waste» kann noch bis zum Ende der Zuger Messe am Stand B2.61 besucht werden. Weitere Informationen finden Sie hier.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen