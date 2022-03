Zuger Messe: Der EV Zug betreibt die Herti Beiz

Restaurant Der EV Zug betreibt an der Zuger Messe 2022 die «Herti Beiz» Im Oktober 2022 soll nach zweijähriger Pause die Zuger Messe wieder stattfinden. Mit dabei ist neu auch der EVZ, welcher das grösste Restaurant an der Messe betreiben wird – die «Herti Beiz». 24.03.2022, 15.05 Uhr

Kulinarik gehört zur Zuger Messe: 2018 gab es beispielsweise einen Street Food Market mit verschiedenen Ständen. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 23. Oktober 2018)

Der EV Zug ist bei der Zuger Messe dabei. Der Eishockeyverein wird vom 22. bis 30. Oktober 2022 die «Herti Beiz» betreiben. Gemäss der Mitteilung wird es das grösste Restaurant des Messe-Areals sein.

«Mit der ‹Herti Beiz› wollen wir den Messebesucherinnen und -besuchern eine gemütliche und angenehme zugerisch-urchige Restaurantatmosphäre bieten, in welcher zeitgerechte und klassische Speisen von einer charmanten Bedienung serviert werden und geselliges Zusammensein gepflegt werden kann», wird Karsten Huhnke, Geschäftsführer der EVZ Gastronomie, in der Mitteilung zitiert. Mit dem Namen «Herti Beiz» wird dem Heimatquartier des EVZ und der Zuger Messe Tribut gezollt.

Die Zuger Messe freut sich auf die Kooperation mit dem EVZ und dessen Geschäftsbereich «Blueline Catering & Events», welcher sich auf Anlässe aller Art spezialisiert hat. Thomas Huwyler, Geschäftsführer und Messeleiter der Zuger Messe, wird in der Mitteilung wie folgt zitiert: «Wir haben mit dem EVZ einen äusserst kompetenten Gastronomiepartner, welcher mit seinem engagierten und leidenschaftlichen Team die «Herti Beiz» zu einem neuen und wichtigen Ankerpunkt der Zuger Messe machen wird.» (jwe)

Eindrücke der letzten Zuger Messe:

Hereinspaziert an der Zuger Messe 2019: Über 400 Aussteller zeigen hier ihre Produkte und Dienstleistungen. (Bild: Maria Schmid, Zug, 25. Oktober 2019)

Auch die kleinen Gäste kommen dank der Dampflokomotive auf ihre Kosten. (Bild: Maria Schmid, Zug, 25. Oktober 2019)

Ob Konfitüre, Küchen, Betten oder Bäder: Über 400 Aussteller zeigen hier ihre Produkte und Dienstleistungen. (Bild: Maria Schmid, Zug, 25. Oktober 2019)

Zu sehen gibt es Allerlei, auch mit den Grosseltern. (Bild: Maria Schmid, Zug, 25. Oktober 2019)

Neben den vielen Produkten sind auch spannende Sonderschauen zu sehen. (Bild: Maria Schmid, Zug, 25. Oktober 2019)

Der Zuger Bauernverband zeigt in seiner Sonderschau «Wir schützen, was wir lieben» an der Zuger Messe, wie verantwortungsvolle Landwirte handeln. (Bild: Maria Schmid, 24. Oktober 2019)

Der Zuger Bauernverband zeigt in seiner Sonderschau «Wir schützen, was wir lieben» an der Zuger Messe, wie verantwortungsvolle Landwirte handeln. (Bild: Maria Schmid, 24. Oktober 2019)

Die EVZ-Spieler hautnah: Am 23. Oktober waren verschiedene EVZ-Spieler zu Gast an der Zuger Messe. Fabian Schnyder (von links), Sven Senteler und Dario Wüthrich verteilten Autogramme. (Bild: PD) Im Streetfood-Zelt gibt's Kulinarisches aus aller Welt. (Bild: Maria Schmid, Zug, 23. Oktober 2019) Am Stand der Zuger Polizei werden Kinderträume wahr. (Bild: Stefan Kaiser, 19. Oktober 2019) Und auch jene von Erwachsenen... (Bild: Stefan Kaiser, 19. Oktober 2019) Das Thema der Sonderschau ist aber eigentlich ein heikles: Es geht um häusliche Gewalt. Die Zahl der registrierten Fälle steigt im Kanton Zug seit Jahren. (Bild: Stefan Kaiser, 19. Oktober 2019) Als Gastkanton ist diesmal Uri dabei. Der Bergkanton präsentiert sich auf interaktive Art und Weise. Im Bild: Karl Kittel aus Gersau entdeckt den Kanton Uri durch eine Virtual-Reality-Brille . (Bild: Stefan Kaiser, Zug, 19. Oktober 2019) Und wer sich in der virtuellen Welt gut zurechtfindet, kann auch an einem Wettbewerb teilnehmen. (Bild: Stefan Kaiser, Zug, 19. Oktober 2019) Vielseitig ist er, der Kanton Uri. (Bild: Stefan Kaiser, Zug, 19. Oktober 2019) In der Halle TopLive finden auch dieses Jahr wieder abwechslungsreiche Shows statt (Bild: PD) An der diesjährigen Zuger Messe ist auch das erste Röhrenhotel der Schweiz zu sehen. Ein Ingenieur hat aus einer ungebrauchten Meteorwasserröhre in der Stadt Zug ein schmuckes Einzelzimmer gemacht. (Bild: Michael Freisager) Sind ein erfolgreiches Team: Schreinermeister Rolf Brändle und Projektentwickler Dieter Brendel haben das erste Röhrenhotel der Schweiz gemeinsam entwickelt. (Bild: Michael Freisager)