Zuger Messe: Neue Leitung enttäuscht Wirtin schwer

Die Wirtin fühlt sich ausgebootet: Neue Messeleitung verlängert Vertrag mit «Heidy & Peter» nicht Weil sie das Gastrokonzept neu aufgleist, lässt die Zuger Messe ihren Vertrag mit dem Restaurant Heidy & Peter auslaufen. Den Entscheid kommuniziert die Messeleitung per Post. Inhaberin Heidy Merz ist schwer enttäuscht: «So geht man nicht mit langjährigen Partnern um.» Kilian Küttel 03.01.2022, 17.27 Uhr

Heidy Merz, Wirtin des «Bären» in Oberägeri Bild: Maria Schmid (3. Januar 2022)

Oberägeri in der Altjahreswoche. Die Kellnerin bringt vier Stangen ins Stübli, sonst ist im «Bären» der Mittagsservice durch. Heidy Merz sitzt an einem Vierertisch neben dem Eingang, einen Espresso vor sich, und kramt in einer roten Klarsichtmappe. «Seit mehr als 40 Jahren arbeite ich an der Zuger Messe. Das ist jetzt vorbei. Einfach so, auf einen Schlag», sagt die «Bären»-Wirtin und Inhaberin des «Heidy & Peter», dem «idealen Treffpunkt für Jung und Alt», wie es auf der Website der Zuger Messe heisst.

Doch dieses Jahr, so es denn nach zweijährigem Unterbruch wieder eine Messe gibt, müssen sich Jung und Alt einen neuen Treffpunkt suchen. Das zweistöckige Restaurant in Halle 4B? Ist nicht mehr.

Merz erfährt per Post von der Nichtverlängerung

Bei der Zuger Messe ist einiges im Wandel, die Firma wurde unlängst verkauft, am Ruder stehen ein neuer Verwaltungsrat und eine neue Geschäftsleitung.

«Wir werden uns in verschiedenen Bereichen neu positionieren (…). Aus diesem Grund verzichten wir auf eine Verlängerung des Vertrages mit der Heidy und Peter GmbH», steht in dem Brief, den Heidy Merz aus der Mappe geholt hat. Kurz vor Weihnachten hat sie das Schreiben erhalten, unterzeichnet vom neuen Messeleiter Thomas Huwyler und von Verwaltungsratspräsident Adrian Risi. In 16 Zeilen beenden die beiden, was seinen Anfang 1976 genommen hat und 1999, mit dem Eintrag der Heidy und Peter GmbH ins Zuger Handelsregister, professionalisiert wurde.

«Wir hatten eine gesunde Firma, die können wir jetzt ziemlich sicher liquidieren», sagt Merz und fügt an, das abrupte Ende tue viel weniger weh als die Art und Weise, wie man es ihr mitgeteilt hat. Denn die bald 66-Jährige ist Geschäftsfrau, sagt, Verträge seien nun einmal Verträge; beide Seiten müssten schauen, was für sie am Besten sei. Und mit Corona hätten alle zu kämpfen gehabt, nicht nur sie: «Aber, dass man einem nicht persönlich sagen kann, dass jetzt halt fertig ist, das macht mich traurig.»

Keine Arbeit, kein Abschied, kein Abnehmer?

Denn immerhin habe sie gut vier Monate im Jahr für die Messe gearbeitet, hätte sich in zwei oder drei Jahren einen richtigen Abschied gewünscht; von Partnern, Kollegen, Lieferanten, Gästen. Schlussendlich litten auch die Angestellten unter dem plötzlichen Ende, bis zu 70 Personen haben an der Messe für das «Heidy & Peter» gearbeitet:

«Viele kamen von der Saison und konnten sich über zehn, zwölf Tage einen guten Nebenverdienst sichern.»

Nicht nur gehe mit dem Ende des «Heidy & Peter» viel Wissen verloren, auch der Zeitpunkt stösst der Wirtin auf. Denn Merz und ihre Mitstreiterinnen haben seit bald zwei Jahren Material eingelagert, das sie jetzt nicht mehr werden brauchen können. Merz sagt, sie hätte sich die Lagerkosten gespart, hätte sie gewusst, dass der Vertrag ohnehin ausläuft. Jetzt sei es wohl auch schwierig, Bar, Küchencontainer und den Rest des Inventars zu verkaufen. Denn bekanntermassen hat die Eventbranche derzeit zu kämpfen.

Ein Bild aus alten Zeiten: Daniela Engel bedient Gäste im «Heidy & Peter» an der Zuger Messe 2007. Bild: Werner Schelbert (Zug, 24. Oktober 2007)

Auch wenn an diesem Mittwochnachmittag keine Tränen fliessen, werden die Augen doch wässriger, je länger das Gespräch dauert.

Unterstützung kommt durch die sozialen Medien

Unkommentiert will Merz das Ende nicht hinnehmen. Am 21. Dezember schreibt sie der Messeleitung in einem Brief, sie fühle sich «mehr als nur ausgebootet». Und ihrem Frust machten die «Bären»-Wirtin und ihr Mann, Franz P. Iten, in einem Leserbrief Luft, der erst in unserer Zeitung und später als Screenshot auf Facebook erschienen ist. Etliche Kommentatorinnen und Kommentatoren sprechen Merz ihr Mitgefühl aus – und kritisieren die neue Messeleitung. Offenbar sei da etwas «nicht fair gelaufen», schreibt einer, während ein anderer meint, das sei «unverständlich» und mache ihn wütend.

Die genauen Beweggründe für die Nichtverlängerung kennt Heidy Merz ebenso wenig wie das neue Gastrokonzept. Auf Anfrage unserer Zeitung gibt sich die neue Messleitung zugeknöpft. Noch sei es zu früh, etwas zu kommunizieren, sagt Messeleiter Thomas Huwyler:

«Wir haben die Messe erst vor kurzem übernommen. Jetzt sind wir daran, das neue Konzept zu erarbeiten.»

Zu Merz’ Kritik will der Geschäftsführer der Messe Zug AG keine Stellungnahme abgeben; was Geschäftspartner, Kundinnen oder Kunden machen, kommentiere man öffentlich grundsätzlich nicht.

In Oberägeri sagt Heidy Merz, sie glaube nicht, dass die Messeleitung ihren Entscheid noch einmal überdenken wird.

«Natürlich würde ich mir das wünschen. Aber was man sich im Leben wünscht und was man bekommt, sind immer zwei Paar Schuhe.»

Vielleicht aber sind die Stricke ohnehin zerrissen: Im Schreiben zur Nichtverlängerung bedankt sich die neue Messeleitung für die «langjährige Zusammenarbeit» und das Verständnis. Darauf schreibt Heidy Merz, mit diesem Satz «treffen Sie uns im Innersten». Denn mit den neuen Verantwortlichen habe sie schliesslich «keine Sekunde» zusammengearbeitet: «Das waren Ihre Vorgänger!»

