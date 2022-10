Zuger Messe Mit «Edutainment» die Bevölkerung für Umweltthemen sensibilisieren Das Verkehrshaus der Schweiz stellt an der Zuger Messe ihre neue und interaktive Erlebniswelt Energie vor. Katarina Lancaster Jetzt kommentieren 25.10.2022, 16.45 Uhr

Um den Tank mit Wasser zu füllen, musste kräftig in die Pedale getreten werden. Das Verkehrshaus der Schweiz zeigt eine Vorschau des per Frühling 2023 neu entstehenden Ausstellungsteils. Bild: Mathias Blattmann (Zug, 22. Oktober 2022)

Erst wenn man beim Strampeln für vier Liter Wasser ins Schwitzen kommt, merkt das Gewohnheitstier Mensch, wie selbstverständlich viele Dinge für uns sind. Am Stand des Verkehrshauses der Schweiz kann man derzeit auf der Zuger Messe an einem aufgestellten Fahrrad seinen Energieverbrauch mit dem täglichen Wasserverbrauch vergleichen. Kaum zu glauben, dass alleine für einen WC-Sparspülgang bis zu sechs Liter Wasser verbraucht werden können.

Schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde in der Schweiz an E-Bikes getüftelt. Im Bild ein älteres Ausstellungsstück. Bild: Mathias Blattmann (Zug, 22. Oktober 2022)

Ein weiterer Augenöffner ist die Fahrradausstellung daneben, denn die ersten E-Bikes gab es schon vor dem Jahr 1900. Die Schweiz tüftelte zu dieser Zeit bereits fleissig an motorisierten Fahrrädern. So kann man hier zum Beispiel das einzig hergestellte Exemplar des «Dufaux 1905» bestaunen, ein Versuchsmotorrad des schweizerischen Herstellers Motosacoche aus dem Jahre 1905.

Ganz im Kontrast zu den früheren Modellen ist auf dem Stand auch das voluminöse «Fatbike» der Maxon Motor AG zu bestaunen. Die aus Obwalden stammende Firma produzierte unter anderem auch einen Elektromotor für den Mars-Rover der NASA. Das Verkehrshaus der Schweiz will so mit «Education» und «Entertainment», also durch Aufklärung und Spass die breite Bevölkerung in Umwelt- und Energiethemen einbeziehen.

Im House of Energy zum Energiepionier werden

Einen ersten Einblick bekommt man auf der Zuger Messe auch in das neue Projekt des Verkehrshauses, das House of Energy. Geplant ist dessen Eröffnung im Frühjahr 2023. Das Gebäude ist Minergie-P-Standard, hat Fotovoltaikmodule auf dem Dach und an der Fassade und eine alternative Energiezentrale mit Wassernutzung.

Auf 600 Quadratmetern Fläche wird Energie innerhalb einer interaktiven Ausstellung zu einer Diskussionsplattform, bei der die breite Bevölkerung aktiv teilnehmen kann.

«Mit einer Anzahl von über 500'000 Gästen pro Jahr sehen wir uns als Botschafter des hochaktuellen Themas»,

sagt Projektleiter Jean-Luc Rickenbacher. «Jeder soll durch Aufklärung und Verständnis zum Energiepionier werden», betont er weiter.

Gäste werden unter anderem ein Hologramm von Solarvisionär Bertrand Picard erleben können, der die Bevölkerung zu gemeinsamen Lösungen inspiriert, um die Energieziele 2050 zu erreichen. Im Hinblick auf die wachsenden Klimabedürfnisse werden auch Berufe der Zukunft vorgestellt, und nach speziellen Persönlichkeitstypen aufgegliedert. So kann sich auch das jüngere Publikum mit ihrer Rolle als zukünftige Wegbereiter einer emissionsfreien Welt befassen.

Verständnis mit Wow-Effekt

Besucherinnen und Besucher können sich auf der Zuger Messe einen Einblick in den Ladekreislauf von FV-Anlagen verschaffen, was im House of Energy breiter thematisiert wird. Denn Gebäude können mit Fotovoltaikanlagen nicht nur Strom produzieren, sondern unverbrauchten Strom auch wieder aufnehmen. Durch bidirektionales Laden wird Energie in beide Richtungen ausgetauscht. So kann ein durch eine FV-Anlage aufgeladenes Elektroauto nicht verbrauchten Strom wieder an das Gebäude zurückgeben.

Energie erleben an der Zuger Messe. Das ist am Stand des Verkehrshauses der Schweiz möglich. Bild: Mathias Blattmann (Zug, 22. Oktober 2022)

Obwohl es derzeit wenig Fahrzeuge gibt, die dafür ausgestattet sind, wird diese Art von Energiespeicherung zunehmen. Martin Ettlinger, Mitglied der Geschäftsleitung Verkehrshaus der Schweiz, ist überzeugt: «Mit der interaktiven Ausstellung im House of Energy wollen wir einen Wow-Effekt bei der Bevölkerung schaffen. Durch Verständnis und Sensibilisierung auf das Thema Umwelt und Energie können wir gemeinsam wichtige Ziele erreichen.»

