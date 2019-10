Positive Bilanz: Eine «pulsierende und stimmige» Zuger Messe In Zug scheint das Messekonzept nach wie vor unvermindert zu funktionieren: Auch nach der 48. Durchführung ziehen die Organisatoren eine durch und durch positive Bilanz. Andreas Faessler

Ein voller Erfolg, die 48. Ausgabe der Zuger Messe. (Bild: Maria Schmid, Zug, 25. Oktober 2019 )



Sonntagabend um 18 Uhr fand die 48. Zuger Messe ihren Ausklang. Während in den vergangenen Jahren diverse traditionelle Messeveranstaltungen über schwindenden Zustrom klagten und teils sogar eingestellt wurden, beobachtet man in Zug nichts dergleichen. Wie schon in den letzten Jahren fanden auch heuer wieder rund 80000 Menschen an die Zuger Messe. Diese Zahl entspricht den Erwartungen des OK. Messeleiter Peter Binggeli ist erfreut, «pulsierend und stimmig» sei die Zuger Messe 2019 gewesen – und wiederum ohne nennenswerte Zwischenfälle. Einmal mehr stellt Binggeli auf beiden Seiten eine grosse Zufriedenheit fest – beim Publikum wie bei den insgesamt über 400 Ausstellern. Der Messeleiter geht gedanklich zurück zum Anfang der diesjährigen Messe und greift ein Zitat aus der Eröffnungsrede von Landammann Stephan Schleiss auf. Dieser meinte, dass das Team hinter der Zuger Messe mit viel Geschick einen Schlüsselfaktor mit ins Spiel bringe, nämlich eine Geschichte zu erzählen, die Jahr für Jahr um ein spannendes Kapitel weitergeschrieben werde.

Das ist denn auch tatsächlich wieder bestens gelungen. Diese Geschichte nämlich basiert auf der Beibehaltung von Bewährtem, welches jedes Jahr mit etwas Neuem kombiniert wird. «Genau das macht die Zuger Messe aus», sagt Binggeli. Zu den «Neuerungen» gehört nicht nur der jährliche Gastkanton, genau so trügen auch die Sonderschauen dazu bei, dass die Zuger Messe jährlich neu und frisch daherkommt, ohne aber ihrem altbewährten Konzept untreu zu werden.

Uri begegnet Zug

Die Zufriedenheit des Messeleiters teilt denn auch der Urner Volkswirtschaftsdirektor Urban Camenzind hinsichtlich des Auftritts seines Kantons in Zug. «An unserem Stand haben wir viele schöne Begegnungen mit Zugerinnen und Zugern gehabt. Das stärkt den Zusammenhalt und verbindet unsere beiden Kantone.» Die weiteren Sonderschau-Veranstalter erlebten allesamt ebenfalls ein grosses Interesse seitens Publikum und zeigen sich erfüllt und zufrieden von ihrem Auftritt an der Messe 2019.

Impressionen der Zuger Messe 2019. (Bild: Maria Schmid, Zug, 25. Oktober 2019 )



Restaurant am See besteht Feuertaufe

Das reiche Rahmenprogramm und die Gastronomie erwiesen sich auch heuer als angemessenes und ausgewogenes Rahmenprogramm zum eigentlichen Messegeschehen und waren entsprechend gut besucht. Der 2018 zum ersten Male – und sehr erfolgreich – durchgeführte Streetfood-Market stiess heuer auf dieselbe Resonanz, wie Peter Binggeli sagt. «Und das Restaurant am See mit seinen neuen Wirten vom Restaurant Linde in Rotkreuz hat seine Feuertaufe an der Zuger Messe mit Bravour gemeistert», möchte der Messeleiter noch erwähnt haben.

Nun sind die Abbauarbeiten voll im Gange. Was schon feststeht: Die 49. Zuger Messe wird vom 24. Oktober bis 1. November 2020 durchgeführt. Was derzeit noch nicht feststeht: Welcher Kanton als nächster Gast sein wird. Es seien jedoch bereits Gespräche in Gang, so Peter Binggeli.