Zuger Obergericht: Bezeichnung im Firmennamen sorgt für Streit

Zuger Obergericht Eine Bezeichnung im Firmennamen sorgt für Streit mit Hotelbetreiberin Die Angebote einer Hotelbetreiberin sind über die Schweiz hinaus bekannt. Deshalb sollte einem Zuger Unternehmer das Führen einer Ortsbezeichnung aus dem Namen der Hotelbetreiberin verboten werden. 14.02.2022, 11.30 Uhr

Verwenden zwei voneinander unabhängige Unternehmen gleiche Begriffe – nehmen wir den Buchstaben «G» – im jeweiligen Firmennamen, kann das unter Umständen zu Verwechslungen führen. Und damit zu Verstössen gegen das Firmen-, Marken- und Lauterkeitsrecht. Einen derartigen Namensstreit hatte das Zuger Obergericht zu beurteilen.

Die Hotelbetreiberin «G»- Hotels verlangte in ihrer Klage, dem Zuger Unternehmer sei das Führen des «G» in und überhaupt das Führen des gesamten (für diese Berichterstattung erfundenen) Firmennamens «G» Management AG zu untersagen. Dies unter Androhung von Ordnungsbussen in der Höhe von 1000 Franken für jeden Tag der Nichterfüllung.

Die Klägerin beruft sich bezüglich des Führens des Firmennamens auf das Firmenrecht. Sie macht geltend, zwischen den Firmen bestehe Verwechslungsgefahr, da sich die Firma der Beklagten einzig durch das Wort «Management» anstelle von «Hotel» unterscheide. Zudem sei der Name der Firma des Beklagten irreführend, weil Konsumenten verleitet sein könnten, die Firma «G» Management der «G»-Hotel-Unternehmung zuzuordnen. Die Beklagte macht hingegen geltend, es handle sich bei der Bezeichnung G um einen Ort. Ortsbezeichnungen seien «keine prägenden Firmenbestandteile und könnten somit keine rechtlich relevante Verwechslungsgefahr begründen», wird die Beklagte im Urteil des Zuger Obergerichts zitiert.

Gesamteindruck beim Publikum ist entscheidend

Ob sich zwei Firmen hinreichend deutlich voneinander unterscheiden, das sei aufgrund des Gesamteindrucks zu prüfen, den sie beim Publikum hervorrufen. Wobei die Firmen «nicht nur bei gleichzeitigem aufmerksamem Vergleich unterscheidbar sein» müssen, sondern auch «in der Erinnerung auseinandergehalten werden können», schreibt das Obergericht. Beides treffe auf die Firmen zu. Zudem sei keine geografische Nähe zwischen den beiden Firmen gegeben. Die eine habe ihren Sitz im Kanton Zug, die andere ihren in einem anderen, nicht unmittelbar benachbarten Kanton. Es lägen somit weder eine Branchennähe noch eine geografische Nähe vor, die eine Gefahr von Verwechslungen sein könnten.

Die von beiden Firmen im Namen verwendete Bezeichnung «G» sei eine Ortsbezeichnung. Diese werde, so die Hotelbetreiberin, von ihr schon über 100 Jahre genutzt, sei also quasi ein Alleinstellungsmerkmal. Eine allfällige Ähnlichkeit der Firmen beschränke sich auf die Ortsbezeichnung «G». Diese sei allerdings Gemeingut und die Klägerin könne daran keine Exklusivrechte beanspruchen, kontert die Beklagte. Das Obergericht stellt fest, dass diesbezüglich zwischen den beiden Firmen «keine Verwechselbarkeit» bestehe.

Keine Verwechslungsgefahr bestehe zudem, weil sich die beiden Firmen an jeweils andere Abnehmer ihrer Leistungen richten. Zudem seien die Firmenlogos mit den entsprechenden Schriftbildern deutlich voneinander unterscheidbar. Lediglich die Verwendung der Ortsbezeichnung «G» sei beiden gemein. Und das wiederum sei nicht ausreichend, um die Klage bezüglich Markenrecht zu stützen.

Führt die Bezeichnung Kunden in die Irre?

Mit der Verwendung der Bezeichnung «G» im Firmennamen könnten, so die Klägerin, Kunden bezüglich Betriebsherkunft oder angebotener Leistungen in die Irre geführt werden. Das sehen Beklagte und Obergericht anders. Eine Irreführungsgefahr bestehe trotz der gemeinsamen Verwendung der Bezeichnung «G» nicht. Die Beklagte erbringe keinen Nachweis, weshalb die Bezeichnung Erwartungen zur Qualität der Dienstleistungen der Beklagten wecken könnte. Auch eine Ausbeutung des Rufs der Klägerin durch die Beklagte werde laut Obergericht nicht nachgewiesen. Deshalb entfalle auch das Gesetz über den unlauteren Wettbewerb als Grundlage für die Klage.

Das Zuger Obergericht weist die Klage ab. Der Klägerin wird die Entscheidgebühr von 9000 Franken auferlegt. Zudem muss sie der Beklagten eine Parteienentschädigung von fast 23'000 Franken bezahlen – und darf auch weiterhin «G» Management AG heissen.

