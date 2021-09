Zuger Coiffeur aus Vietnam kommt wohl um Landesverweis herum

Zuger Obergericht Landesverweis: Ein Coiffeur mit vietnamesischen Wurzeln muss noch etwas zittern Bei Einwohnern hierzulande, die über keinen Schweizer Pass verfügen, steht oftmals nicht das Strafmass für die Straftaten im Vordergrund. Es dreht sich vielmehr alles um den Landesverweis, der für sogenannte Katalogtaten im Strafgesetzbuch vorgesehen ist. Marco Morosoli 29.09.2021, 05.00 Uhr

Einem vietnamesischen Coiffeur bescheinigte die Zuger Staatsanwaltschaft, dass er in der «wirtschaftlich zurzeit prosperierenden sozialistischen Republik Vietnam wesentlich bessere Chance auf eine Zukunft hätte als bei einem Leben mit Vorstrafen und Hunderttausenden Franken Schulden in der Schweiz». Mit der wirtschaftlichen Situation in dem Staat ist das jedoch so eine Sache. In einem Mitte September 2021 in der «Finanz & Wirtschaft» erschienenen Bericht ist zu lesen, dass wegen der Coronavirus-Pandemie im südostasiatischen Land viele Fabriken schliessen mussten.

Das Strafgericht Zug erwähnte sodann, dass sich der Beschuldigte, der ehemals im Kanton Zug tätig war, in Ho-Chi-Minh-Stadt, dem ehemaligen Saigon, allenfalls in einer dort tätigen Coiffeur-Kette anheuern könnte. In welchem Landesteil von Vietnam der Beschuldigte seine Wurzeln hat, bleibt bei der Lektüre des Urteils unklar. Unter Berücksichtigung aller Gründe für und wider den Landesverweis kam dann das Strafgericht nach einer umfassenden Güterabwägung zum Schluss, dass es gerechtfertigt sei, einen solchen auszusprechen.

Das Obergericht musste sich nun als zweite Gerichtsinstanz mit dem Fall befassen. Dessen Schuldspruch bestätigte der Beschuldigte, jedoch akzeptierte er die ebenfalls ausgesprochene Massnahme, den Landesverweisung von sieben Jahren nicht. Die Oberrichter gaben sich – wie dem 29-seitigen Urteil zu entnehmen ist – alle Mühe, die Voraussetzungen für einen Landesverweis sauber darzulegen. Im Ergebnis kamen sie jedoch zu einem anderen Urteil und sahen von einem Landesverweis ab.

Schweizerdeutsch reden kann der Südostasiat perfekt

Dem Beschuldigten sei zugutezuhalten, so hält das Obergericht in seinem Urteil fest, dass er «fliessend und akzentfrei Schweizerdeutsch spricht» und auch während des Strafvollzugs «aktiv am Wirtschaftsleben teilnimmt». Im Weiteren stellt die vorgenannte Instanz fest, dass es im Rahmen der Beurteilung eines Landesverweises angezeigt sei, Vermögensdelikte bei der Güterabwägung anders zu gewichten als solche Tatbestände unter dem Titel «Gewalt- und Vermögensdelikte».

Die Oberrichter sehen in ihrem Urteil auch davon ab, ein verfügbares Gutachten zu Rate zu ziehen. Dies deshalb, weil es sich bereits nach 18 Monaten überlebt habe. In dieser Schrift würden Einschätzungen fehlen, die sich zu Gunsten des Beschuldigten auswirken würden: So ist aus heutiger Sicht zu berücksichtigen, dass der Beschuldigte bereits zwei Drittel seiner Freiheitsstrafe verbüsst habe. Das Obergericht lässt auch eine Einschätzung der Staatsanwaltschaft nicht gelten, dass der Beschuldigte eine Therapie nur «aus prozesstaktischen Gründen» besuche.

Eine letzte Chance gewährt das Obergericht dem Vietnamesen

Zudem erwähnen die Oberrichter, dass den Geschädigten des Vietnamesen besser gedient sei, wenn der Beschuldigte in den kommenden Jahren in der Schweiz lebt und arbeitet und «somit auch weiterhin – mit der notwendigen Hilfe und Unterstützung – zumindest teilweise seinen Verpflichtungen nachkommen» kann.

Der Entscheid der Oberrichter ist mutig, jedoch angesichts der sehr viele Aspekte berücksichtigenden Herleitung nachvollziehbar. Dem Coiffeur muss nun aber bei jeder Handlung bewusst sein, dass er bei welchem auch immer gearteten Wiederholungsfall trotz positiver Beurteilung des Obergerichts Konsequenzen drohen.

Noch ist aber nicht aller Tage Abend. Wie die Kanzlei des Obergerichts erklärte, sei das Urteil noch nicht rechtskräftig. Es ist noch möglich, mit einer Beschwerde das Bundesgericht anzurufen. Der beschuldigte Südostasiat dürfte aus nachvollziehbaren Gründen davon absehen.