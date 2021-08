Zuger Obergericht Über 30 anzügliche Nachrichten an einem Tag – das ist sexuelle Belästigung Er ist 44 Jahre alt, verheiratet, Vater dreier Kinder und wollte mit teils brachialen Methoden eine junge Arbeitskollegin von seinen – nicht charakterlichen – Qualitäten als Mann überzeugen. Harry Ziegler 05.08.2021, 16.00 Uhr

Die Einzelrichterin des Strafgerichts Zug verurteilte den heute 44-jährigen kosovarischen Staatsangehörigen wegen Exhibitionismus sowie der mehrfachen sexuellen Belästigung und belegte ihn mit einer Geldstrafe von 60 Tagessätzen zu 100 Franken (Probezeit: zwei Jahre) sowie einer Busse von 2000 Franken. Die Staatsanwaltschaft erklärte gegen das Urteil Berufung. Damit hatte sich kürzlich die Strafabteilung des Zuger Obergerichts zu befassen. Die Staatsanwaltschaft verlangte, der Mann sei zusätzlich zur mehrfachen sexuellen Belästigung der versuchten sexuellen Nötigung sowie des Missbrauchs einer Fernmeldeanlage schuldig zu sprechen. Dafür seien eine bedingte Freiheitsstrafe von zehn Monaten und eine Busse zu verhängen.

Die Strafabteilung des Obergerichts stützte das vorinstanzliche Urteil zwar, verdoppelte jedoch die Geldstrafe auf 120 Tagessätze zu 100 Franken bei einer Probezeit von zwei Jahren. Es erfolgte kein Schuldspruch wegen versuchter sexueller Nötigung sowie des Missbrauchs einer Fernmeldeanlage.

Junge Berufskollegin bei der Arbeit bedrängt

Der verheiratete Vater dreier Kinder arbeitete als Vorarbeiter auf einer Baustelle im Kanton Zug. Er fand offenbar relativ schnell Gefallen an der 22-jährigen Kollegin, die temporär auf der Baustelle beschäftigt war. Laut geschildertem Sachverhalt im Urteil des Obergerichts hielt sich der Mann zu Beginn jeweils in der Nähe der jungen Frau auf und verlangte zudem ihre Telefonnummer. Diese erhielt er, weil die Frau annahm, sie sei dazu verpflichtet, da er als Vorarbeiter quasi ihr Vorgesetzter war.

Ab diesem Zeitpunkt eskalierte die Situation. Nachdem der Mann die Arbeitskollegin aufgefordert hatte, sich von ihm küssen zu lassen – was diese laut Urteil «klar und deutlich» ablehnte –, verfasste und schickte er an einem Tag über 30 Textnachrichten mit teils happigem Inhalt, unter anderem mit Vergewaltigungsandrohungen.

Einmal, schreibt die Staatsanwaltschaft in ihrer Berufung, hat der 44-Jährige sich der jungen Frau unbemerkt genähert, sie gepackt, hochgehoben und in einen Raum gedrängt, wo er sich vor ihr entblösste, und sie aufforderte, sein Geschlechtsteil zu berühren. Die Frau stiess ihn weg und drängte sich an ihm vorbei. Laut Staatsanwaltschaft habe der Mann diese Situation bewusst geschaffen und so lange abgewartet, bis er die Frau alleine antraf.

Für das Obergericht sind die Schilderungen der Frau glaubhaft, jene der Staatsanwaltschaft hingegen vermögen das Obergericht nicht zu überzeugen. So könne nicht «davon ausgegangen werden, dass der Beschuldigte der Privatklägerin an jenem Tag ‹unbemerkt› gefolgt war», wie die Staatsanwaltschaft schreibt. Dafür sei kein Beleg vorhanden. Zudem gehe aus den Aussagen der Frau nicht hervor, dass der Beschuldigte Widerstand geleistet habe, als sie ihn weggestossen habe, während er sie bedrängte. Ein solcher Widerstand seitens des Beschuldigten wäre zur Erfüllung des Tatbestands der sexuellen Nötigung notwendig. Auch wenn die Frau nun aussagt, «es sei möglich, dass der Beschuldigte sich ein wenig gegen ihr Stossen zur Wehr gesetzt habe, jedoch habe es kein Gerangel gegeben», so steht diese Aussage im Widerspruch zur vorherigen. Es sei deshalb nach dem Grundsatz in «dubio pro reo – im Zweifel für den Angeklagten» zu entscheiden.

Sexuelle Belästigung mit Worten

Sexuelle Belästigung kann sowohl durch geschriebene als auch durch gesprochene Worte erfolgen. Das Obergericht sieht dies, wie auch die Vorinstanz, als erwiesen an, was entsprechend auch geahndet wurde. Ebenso der Tatbestand des Exhibitionismus, erfüllt durch das Entblössen und Vorzeigen des Geschlechtsorgans. Das Obergericht verdoppelte die Geldstrafe für den nicht vorbestraften Mann, weil dieser davon wusste, dass die Frau seine Handlungen verabscheute und keinen Kontakt zu ihm haben wollte. Er hat sich davon nicht abbringen lassen, was von einem «perfiden Vorgehen und einer beachtlichen kriminellen Energie» zeuge.

Der Mann muss die Verfahrenskosten der Vorinstanz, rund 6000 Franken, sowie jene des Berufungsverfahrens zur Hälfte, rund 1600 Franken, bezahlen. Die Kosten für die amtliche Verteidigung hat er dem Staat zurückzuzahlen, sobald es seine wirtschaftlichen Verhältnisse zulassen.