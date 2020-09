Zuger Obergericht: Zwei Menschen, aber es gibt nur eine Wahrheit Ein Mann soll sich an seiner Stieftochter vergangen haben. Der Staatsanwalt fordert eine hohe Strafe. Marco Morosoli 15.09.2020, 05.00 Uhr

Gerichte sind gehalten, in einem fairen Verfahren unter Berücksichtigung aller verfügbaren Mittel über Personen zu richten, welche wider die Rechtsordnung gehandelt haben könnten. Es liegt in der Natur der Sache, dass die Wahrheitsfindung bei «Vier-Augen-Taten» sehr komplex und dornenvoll ist. Sexualdelikte gehören in diese Kategorie. Die Verhandlung, welche am Montag, 14. September, vor dem Zuger Strafobergericht stattfand, zeigte dies mit aller Deutlichkeit. Ein rund 50-jähriger Mann aus einem europäischen Land sass dem Richtergremium gegenüber. Ohne die Hilfe eines Dolmetschers würde der im Kanton wohnhafte Arbeiter von der Verhandlung nichts mitbekommen. Als ihn der Referent fragte, wieso er der deutschen Sprache nicht mächtig sei, obwohl er doch schon 20 Jahre in der Schweiz lebe, entgegnete der Beschuldigte: «Ich komme nicht dazu.»