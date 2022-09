Landwirtschaft Ein fruchtvolles Jahr mit grossen Ernten – Zuger Obstbauer zieht eine positive Bilanz Die Hitze hat 2022 dazu beigetragen, dass unter anderem mit Äpfeln und Chriesi eine grössere Menge an regionalen Früchten zu kaufen gibt. Dies war auch im Kanton Zug der Fall. Nora Baumgartner Jetzt kommentieren 24.09.2022, 05.00 Uhr

Beeren, Chriesi, Äpfel und Zwetschgen: Diese Früchte spriessen heuer gemäss Schweizer Obstverband vielzählig im ganzen Land hervor. Die Erntemengen sind höher – über 114’000 Tonnen Äpfel werden schweizweit erwartet – als in den letzten Jahren.

Daniel Rüttimann ist der Betriebsleiter des Enikerhofs. Bild: Maria Schmid (Cham, 20. September 2022)

Mehr Steinobst als andere Jahre

Die letzten Jahre seien schwierig gewesen, sagt Zuger Obstbauer und Betriebsleiter Daniel Rüttimann des Enikerhofs in Cham. «Wir hatten vermehrt mit Frost zu kämpfen. Ich musste daher von anderen Bauernhöfen Obst zukaufen.» Für 2022 ziehe er jedoch eine positive Bilanz. «Ich konnte zehn Tage früher mit der Ernte beginnen im Vergleich zu den Vorjahren.» Heuer hatten vor allem mit Zwetschgen, Chriesi und Äpfel gute Qualität. «Wir hatten viel mehr Steinobst als sonst und allgemein in Zug war die Ernte super.»

Die Äpfel auf dem Enikerhof zeigen sich von ihrer besten Seite. Bild: Maria Schmid (Cham, 20. September 2022)

Gewisse Früchte dünnen sie aus, damit diese grösser und aromatischer werden. Als Beispiel erwähnt Rüttimann Zwetschgen, die sie von zehn auf fünf Früchte reduzierten. Sie verkaufen das Obst und weitere Produkte an fünf verschiedenen Standorten. «Am meisten sind alte Sorten von Hochstammäpfeln und Apfelsaft gefragt.» 95 Prozent produzieren sie auf ihrem eigenen Bauernhof.

Daniel Rüttimann Bild: Maria Schmid (Cham, 20. September 2022)

Nachteile der Hitze: Sonnenbrand und weniger Feuchtigkeit

Für eine gute Ernte brauche es neben der Sonne einige Faktoren mehr, wie der Obstbauer erzählt: «Der Erntetermin, die Pflege und die Lagerung der Früchte, wie die Temperatur, spielt ebenfalls eine grosse Rolle». Die Hitze bringe aber nicht nur Vorteile mit sich.

«Früchte können ebenfalls Sonnenbrand bekommen. Bei uns waren hauptsächlich die Chriesi davon betroffen, welche sich dann weisslich verfärbten»,

erklärt Rüttimann. Als weiteres Beispiel zählt er Äpfel auf, die eine braune Farbe annehmen. Auch gab es zehn bis 14 Tage zu wenig Feuchtigkeit diesen Sommer. Da gebe es zwei Varianten, damit umzugehen: «Entweder man bewässert die Pflanzen regelmässig oder lässt sie ihre eigene Wasserquelle im Boden suchen.» Er entscheidet sich für das Letztere, da dies weniger Aufwand bedeutet.

Eine Vielzahl an Birnen waren auf dem Enikerhof zu finden. Bild: Maria Schmid (Cham, 20. September 2022)

Die grösste Gefahr für die Früchte seien Insekten. «Wir von der Landwirtschaft sind beauftragt worden, weniger Pflanzenschutzmittel gegen Insekten zu brauchen und stattdessen auf Verwirrungstechniken zu setzen», so Rüttimann. Eine Verwirrungstechnik ist eine Methode zur Bekämpfung von Insekten, ohne die Nützlinge zu gefährden, wie beispielsweise ein rotes Duftband an den Ästen zu befestigen.

Für Gartenliebhaber gibt er folgende Tipps zur Obstpflege:

Regelmässig schneiden lassen durch eine Fachfrau oder einen Fachmann

Dünger nutzen

Schorf- und/oder mehltauresitente – beides Pilzkrankheiten – Sorten kaufen

Rüttimann mag den Kundenkontakt

Bis Ende Oktober gibt es regionale Früchte zu ernten und zu kaufen. Anschliessend werden alle Obstbäume fachgerecht gepflegt und mit entsprechender Feuchtigkeit wird die Ernte gelagert. Im Winter werden auf dem Enikerhof die Äpfel sortiert und entsprechende Produkte daraus gemacht.

Der ausgebildete Landwirt ist seit sechs Jahren der Betriebsleiter des Enikerhofs und hat im Schnitt fünf bis sieben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Er ist für das Personal, Vermarktungen und Auslieferungen zuständig. Rüttimann verkauft seine Früchte auch gerne auf dem Markt: «Ich schätze den Kundenkontakt sehr und die Leute freuen sich, wenn der Chef vor Ort ist.»

Hinweis: Am 7. und 8. Oktober eröffnet an der Bahnhofstrasse 1 in Steinhausen ein weiterer Hofladen.

