Porträt Dieses Zuger Cowboy-Paar sucht sein Glück in Uruguay In der Sendung «Adieu Heimat – Schweizer wandern aus» auf 3+ konnte man den Zugern Sabine Raabe und Rico Gianutt beim Aufbauen einer neuen Existenz in Form einer Pferderanch in Uruguay zuschauen. Tijana Nikolic 02.11.2020, 18.50 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Sabine Raabe und Rico Gianutt wollen sich in Uruguay ein neues Leben aufbauen. Bild: PD

Der Traum vom Auswandern – einfach die Sachen packen und irgendwo in der Welt eine neue Existenz aufbauen. Das wünschen sich viele. Die Zelte in der Heimat wirklich abzubauen und einen Neuanfang zu wagen, das trauen sich dann schlussendlich eher wenige. Das Zuger Paar Rico Gianutt und Sabine Raabe arbeitet momentan daran, den Traum vom Auswandern nach Uruguay zu verwirklichen und dort eine Pferderanch zu eröffnen. Wie die zwei dabei vorankamen, konnte in der Sendung «Adieu Heimat – Schweizer wandern aus» auf dem Sender 3+ mitverfolgt werden.

Der 51-jährige Gianutt hat schon vor vielen Jahren mit seinen Brüdern vom Auswandern geträumt:

«Der effektive Auslöser für den Entschluss war, als ich die Diagnose Arthrose von meinem Arzt gestellt bekam.»

Nachdem der gelernte Metallbauer und Landwirt krankheitsbedingt fast einen Arbeitsunfall hatte und ihm die Ärzte sagten, dass er, wenn er so weiter arbeite wie bisher, in fünf Jahren im Rollstuhl landen würde, fasste er den festen Entschluss, auszuwandern. Für seine 37-jährige Partnerin Raabe stand sofort fest, dass sie ihn begleiten würde. «Die Leidenschaft zu Pferden und zum Reiten haben wir beide bereits seit unserer Kindheit. Ausserdem bin ich schon mal aus Deutschland in die Schweiz ausgewandert», sagt die gelernte Restaurantfachfrau.

Nachdem sich die beiden intensiv Gedanken gemacht hatten, wohin sie auswandern wollen, machten sie vor einigen Jahren Urlaub in Uruguay, um zu sehen, ob das Land in Frage käme. «Jahre später sind wir wieder hingeflogen. Bei beiden Reisen war Ricos Bruder Marco mit dabei, der den Start schlussendlich finanziell möglich gemacht hat», so Raabe.

Zusammenarbeit mit Behörden war schwer

Als der Entschluss feststand, leiteten die beiden alles von der Schweiz aus in die Wege. «Per Mail haben wir die Bungalows für die künftigen Gäste, einen Traktor und den Wohncontainer, in dem wir gelebt haben, organisiert», zählt Gianutt auf. Sie hätten sich mit vielen verschiedenen Faktoren beschäftigen müssen: «Die Bungalows beispielsweise haben wir aus Argentinien. Somit mussten wir uns an die Zoll- und Einfuhrbestimmungen halten», erklärt der passionierte Cowboy. Zusätzlich hätten sie alles so organisiert, dass sie bei den jeweiligen Drehterminen auch Fortschritte zeigen konnten. «Es durfte nicht langweilig vor der Kamera werden», sagt Raabe lachend. Im Nachhinein hätte man immer etwas anders oder besser machen können:

«Wir hätten früher reagieren sollen wegen der Coronasituation.»

Doch ihr Leben in der Schweiz, sprich Kinder, Beruf und ärztliche Untersuchungen, liess sich nicht auf die Schnelle regeln. Die grössten Schwierigkeiten bestanden darin, sich bei den örtlichen Behörden zurechtzufinden. «Je mehr Menschen man fragt, desto unterschiedlichere Antworten erhält man», weiss Raabe. Durch die Jahre wurden Gesetze geändert und angepasst, was die Organisation nicht vereinfacht habe. Dafür habe ihnen die Arbeit vor der Kamera Spass gemacht und sie sind froh über diese Erfahrung.

Projekt wegen Corona auf Eis gelegt

Corona würde gerade ihr ganzes Projekt und ihre Zukunft massiv beeinflussen. «Solange Covid-19 unser Leben so drastisch bestimmt, ist unser Projekt auf Eis gelegt. Wir möchten das Risiko der Krankheit und dessen Auswirkungen auf Politik, Wirtschaft und Preisstrukturen im Feriensegment abwarten», findet Raabe. Mittlerweile sind die beiden wieder zurück in Zug. «Rico hatte damals für die Dreharbeiten Ferien genommen und konnte Mitte März mit seinem regulären Flug zurück in die Schweiz fliegen», führt Raabe weiter aus. Sie blieb insgesamt für viereinhalb Monate in Uruguay und wurde schlussendlich mit einem Rückholflugzeug Anfang April in die Schweiz zurückbefördert.

«Das haben wir aber von Anfang an so entschieden, da wir wussten, dass wir noch eine Weile in der Schweiz arbeiten gehen müssen, um uns eine Zukunft in Uruguay sichern zu können», verrät Gianutt abschliessend. Sie würden geplant und zielstrebig und nicht blauäugig auswandern.