Zuger Polizei Alkoholisiert gefahren – auf dem Dach gelandet In der Blegikurve hat sich ein Auto überschlagen und ist hinter der Leiteinrichtung zum Stillstand gekommen. Der alkoholisierte Lenker wurde verletzt ins Spital eingeliefert. 04.03.2021, 10.30 Uhr

Das Fahrzeug ist nur noch Schrott. Es musste mit einem Kran geborgen werden. Bild: Zuger Polizei

(fae) Der Unfall ereignete sich am frühen Donnerstagmorgen, 4. März, kurz nach 4.30 Uhr, auf der Autobahn A4a in Fahrtrichtung Luzern. Bei der Blegikurve prallte gemäss Mitteilung der Zuger Polizei ein 32-jähriger Autofahrer zuerst in den dortigen Verkehrsteiler und anschliessend in die rechte Leiteinrichtung. In der Folge überschlug sich das Fahrzeug und kam auf dem Dach liegend hinter der Leitplanke zum Stillstand.