Zuger Polizei Baar: Polizei löst regelwidriges Vereinstreffen auf Seit längerer Zeit gilt wegen der Corona-Pandemie auch ein Verbot für Vereinsaktivitäten. Dies hinderte einen Verein in Baar nicht, seine Türen trotzdem zu öffnen. Es wurden Ordnungsbussen ausgestellt. 15.02.2021, 09.12 Uhr

(fae) Am Freitagabend, 12. Februar, fiel einer aufmerksamen Baarerin kurz vor 21.15 Uhr auf, dass mehrere Personen an der Oberneuhofstrasse, ein Vereinslokal betreten, wie die Zuger Polizei in einer Mitteilung schreibt. Sie meldete ihre Beobachtungen der Zuger Polizei. Die Einsatzkräfte trafen kurze Zeit später in dem besagten Lokal auf mehrere Gäste.

Diese wurden auf die geltenden Bestimmungen des Bundesamtes für Gesundheit aufmerksam gemacht, denn die Bestiimmungen gegen die Ausbreitung des Coronavirius gelten auch für Vereine. Insgesamt wurden rund ein Dutzend Ordnungsbussen ausgestellt.

In der nächsten Zeit werden – so heisst es in der Mitteilung weiter – Nachkontrollen durchgeführt. Die Polizei rät der Bevölkerung, sich an die geltenden COVID-Verordnungen zu halten.