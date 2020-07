Zuger Polizei büsst fehlbare Fahrradfahrer Mehrere Zweiradlenker haben die gesetzlichen Vorschriften missachtet. Innerhalb einer kurzen Zeit mussten 11 Ordnungsbussen ausgestellt werden. 09.07.2020, 16.01 Uhr

(mua) Am Mittwochnachmittag, 8. Juli, haben Einsatzkräfte der Zuger Polizei an verschiedenen Örtlichkeiten in der Zuger Innenstadt sowie entlang der Seepromenade Kontrollen durchgeführt, ist einer Mitteilung der Zuger Strafverfolgungsbehörden zu entnehmen. Dabei missachteten elf Zweiradlenkende die gesetzlichen Vorschriften und erhielten je eine Ordnungsbusse. In vier Fällen fuhren die Velofahrer auf dem Trottoir und siebenmal wurde ein Fahrverbot missachtet.