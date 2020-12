Zuger Polizei Drei Katzen nach Küchenbrand in Cham gerettet In einem Reiheneinfamilienhaus ist in der Küche ein Feuer ausgebrochen. Verletzt wurde niemand. Drei anwesende Katzen konnten von der Feuerwehr gerettet werden. 24.12.2020, 09.27 Uhr

Mitglieder der Feuerwehr Cham mit zwei geretteten Katzen. Bild: Zuger Polizei

(cro) Am Mittwochabend, 23. Dezember, kurz nach 18 Uhr, ging bei der Einsatzleitzentrale der Zuger Polizei ein Notruf ein, dass es in einer Wohnung an der Mugerenstrasse brenne, wie Frank Kleiner, Mediensprecher der Zuger Strafverfolgungsbehörden schreibt. Die Feuerwehr Cham war rasch mit ersten Einsatzkräften vor Ort und lokalisierte in der Küche einer Parterrewohnung ein offenes Feuer. Dieses konnte durch einen Atemschutztrupp rasch gelöscht werden. Anschliessend wurde die ganze Wohnung entraucht.