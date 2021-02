Zuger Polizei Neuheim: Alkoholisierter Lenker touchiert Polizeifahrzeug In der Nacht auf den 14. Februar fuhr ein alkoholisierter Autofahrer in ein ziviles Polizeifahrzeug. Der Sachschaden ist gering, jedoch hatte der Lenker Alkohol intus. 15.02.2021, 11.33 Uhr

(fae) Am Sonntag, 14. Februar, kurz nach 1 Uhr nachts, ist ein 28-jähriger Autofahrer im Blatt in der Gemeinde Neuheim rückwärts in einen Parkplatz gefahren. Dies teilt die Zuger Polizei mit. Aus Unvorsichtigkeit touchierte er beim Retourfahren ein stehendes Fahrzeug. Das war für den Autolenker gleich doppelt ungünstig: Es handelte sich um ein ziviles Polizeifahrzeug, welches zuvor hinter ihm her gefahren ist. Die Einsatzkräfte hatten vor, den Lenker aufgrund seiner auffälligen Fahrweise zu kontrollieren, wie es in der Mitteilung weiter heisst.