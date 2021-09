Parkbussen sollen künftig mit QR-Code bezahlt werden

Zuger Polizei Ordnungsbussen sollen künftig mit QR-Codes bezahlt werden – so funktioniert es Vorerst nur für eine kurze Zeit: Ausschliesslich elektronisch über ein Onlineportal, das rund um die Uhr zur Verfügung steht, sollen Strafzettel im Kanton Zug berappt werden. Tijana Nikolic Jetzt kommentieren 21.09.2021, 15.30 Uhr

Anstatt eines Einzahlungsscheins werden Fehlbare in Zukunft QR-Codes auf ihren Autoscheiben vorfinden. Bild:PD

In einer kurzen Pilotphase von Anfang bis Ende September werden elektronische Ordnungsbussen auf dem Unteren Postplatz in der Stadt Zug und auf dem Parkplatz Theresia in Unterägeri eingeführt. Anschliessend kommt die Ordnungsbusse mit QR-Code auf dem ganzen Kantonsgebiet zum Einsatz, teilt die Zuger Polizei in einer Medienmitteilung mit.