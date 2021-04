Zuger Polizei Vortritt missachtet und Unfall verursacht In der Nähe des Golfplatzes Holzhäusern ist es zu einem Verkehrsunfall gekommen. Dabei wurde ein Motorradlenker erheblich verletzt. 25.04.2021, 18.12 Uhr

An beiden beteiligten Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Bild: Zuger Polizei

(fae) Der Unfall ereignete sich am Sonntagvormittag, 25. April 2021, um 11.15 Uhr, auf der Holzhäusernstrasse in der Gemeinde Risch-Rotkreuz. Laut Mitteilung der Zuger Polizei fuhr eine 64-jährige Autofahrerin auf der Blegistrasse in Richtung Golfplatz Holzhäusern. Beim Überqueren der Holzhäusernstrasse missachtete sie den Vortritt und übersah einen Motorradlenker, welcher in Richtung Hünenberg unterwegs war.