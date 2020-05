Zuger Polizisten befreien Katzen-Babys aus einem Betonpfeiler in Hünenberg Zwei Polizisten haben in Hünenberg drei junge Katzen aus einem Betonpfeiler gerettet. Die Tiere seien wohlauf. 20.05.2020, 17.40 Uhr

Diese drei Katzen entdeckten Polizisten in einem Betonpfeiler. Bild: Zuger Polizei

Am Dienstagabend befreiten Polizisten drei junge Kätzchen aus einer misslichen Lage. Die Zuger Polizei hatte gegen 21 Uhr die Meldung erhalten, dass bei der Holzbrücke beim Zollhaus in Hünenberg lautes Katzengejammer zu hören sei. Die ausgerückte Patrouille machte sich vor Ort auf die Suche nach den Tieren. Das Gejammer drang aus einem Betonpfeiler der Brücke, weswegen die Polizisten dessen Holzverschalung entfernten. In etwa eineinhalb Metern Tiefe erblickten sie daraufhin drei junge Kätzchen und konnten diese befreien.