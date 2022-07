Schwerwiegende Anschuldigungen gegen Klinik Zugersee

Zuger Psychiatrie Lebenspartner einer Patientin wirft Oberwiler Klinik schlechte Aufsicht mit schwerwiegenden Konsequenzen vor Weil der Klinik Zugersee das Personal fehle, habe sich seine Lebensgefährtin an den Händen verbrannt und schwere Zahnschäden davongetragen. Das unterstellt ein Angehöriger der Triaplus AG, die sich zu den Vorwürfen ausschweigt. Tijana Nikolic und Kilian Küttel Jetzt kommentieren 02.07.2022, 05.00 Uhr

Die Triaplus AG geht nicht konkret auf schwere Vorwürfe des Lebenspartners einer ehemaligen Patientin ein. Bild: Stefan Kaiser (Oberwil, 29. Juni 2022)

Der Brief datiert vom vergangenen April. Mehr als zwei Jahre ist es her, seit Ursula Schwarz* aus der Klinik Zugersee entlassen wurde, trotzdem beschäftigt der Fall ihren Lebenspartner bis jetzt. Werner Steinauer* schreibt dem Chefarzt der psychiatrischen Klinik in Oberwil, der seit August 2021 Michael Rufer heisst: