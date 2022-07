Klinik Zugersee verstösst immer wieder gegen das Gesetz

Zuger Psychiatrie «Schwere Fehler» bei Zwangsmedikation: Wie die Klinik Zugersee immer wieder gegen das Gesetz verstösst Bild: Stefan Kaiser (Oberwil, 29. Juni 2022) Weitere Ex-Angestellte und ein Angehöriger prangern Missstände in der Klinik Zugersee an. Gleichzeitig wird bekannt: Seit 2016 hat das Verwaltungsgericht die Institution der Kantone Zug, Schwyz und Uri mehrfach gerügt. Diese ist sich keiner gravierenden Fehler bewusst. Tijana Nikolic und Kilian Küttel 0 Kommentare 02.07.2022, 05.00 Uhr Merken Drucken Teilen

Exklusiv für Abonnenten

An einem langen Tisch sitzen mehrere Personen, die gekommen sind, um ihre Geschichte zu erzählen. Februar 2022, wenige Wochen zuvor hat unsere Zeitung von mutmasslichen Missständen in den psychiatrischen Kliniken Meissenberg und Zugersee berichtet.

In Oberwil arbeiteten auch die Leute, die jetzt über ihre Erlebnisse sprechen wollen. Aber nur wenn die Öffentlichkeit nicht erfährt, wer sie sind.

Etwas mehr als eine Stunde dauert das Gespräch, in dem Aussagen fallen wie:

«Wir hatten so wenig Personal, dass ich mehr als einmal allein auf der Station war. Da stehst du dann und fragst dich: Wie kann ich die Sicherheit garantieren, wenn etwas passiert?»

Oder:

«Angriffe auf Mitarbeiter sind nichts Aussergewöhnliches mehr.»

Und:

«Ich bin gegangen, weil ich nicht mehr dahinterstehen konnte, wie Patientinnen und Patienten dort gepflegt werden.»

Die Ex-Mitarbeitenden schildern das Gleiche wie Pflegerinnen und Pfleger, die in der Vergangenheit zu Wort gekommen sind: hohe Arbeitsbelastung, unterbesetzte Teams, leidende Pflegequalität.

Klink hat unvollständige oder gar keine Behandlungspläne ausgestellt

Bei den kritischen Berichten aus der Belegschaft bleibt es nicht. Viel mehr haben sie Recherchen angestossen, die sich bis jetzt erstreckt haben. Und die unter anderem zeigen: Das Zuger Verwaltungsgericht hat die Klinik regelmässig kritisiert, wenn sie Patientinnen und Patienten gegen deren Willen Medikamente verabreicht hat.

Von den 18 Verfahren, die das Gericht seit 2016 inhaltlich wegen Zwangsmedikationen in der Oberwiler Klinik behandelt hat, rügte es in acht Fällen Verletzungen von Formvorschriften; in weiteren deuteten die Richter solche immerhin an*.

Zum Jahreswechsel 2016/2017 hat die Klinik Vorschriften missachtet, als eine Psychologin den Behandlungsplan eines Patienten aufsetzte und nicht der zuständige Arzt. Unterschrieben wurde der Plan nicht von der Psychologin, sondern «unleserlich i. V. von jemand anderem», wie das Gericht festhält. Und die Anordnung zur Zwangsmedikation unterzeichnete statt des Chefs- ein Assistenzarzt. (F 2017 3).

Ein Jahr später verabreichte die Klinik einem Patienten unter Zwang Haldol und Valium, ohne zuvor einen Behandlungsplan aufgestellt zu haben. Für eine Zwangsmedikation vier Tage danach existierte zwar ein Behandlungsplan, darin hielt die Klinik aber nicht fest, welches Medikament in welcher Dosierung sie abgeben wird. «Zudem – und das erscheint weitaus gravierender – wurde die Zwangsmassnahme nicht vom Chefarzt oder einem leitenden Arzt (...) angeordnet», so das Gericht. (F 2018 1).

Ende 2019 verpackte die Klinik den Behandlungsplan und die Anordnung zur Zwangsmedikation in ein einziges Dokument, was nicht zulässig ist. Allerdings behandelte das Gericht die Beschwerde nicht; die Patientin hatte sie per Fax eingereicht und so die Formvorschriften verletzt: «Auf diesen Umstand hat das Verwaltungsgericht die behandelnde Ärztin ausdrücklich hingewiesen, worauf die sofortige Nachreichung der Originalbeschwerde per Post in Aussicht gestellt wurde. Diese ist indessen bis heute nicht eingetroffen.» (F 2019 41).

Und im vergangenen Herbst hat die Klinik einen Patienten gar über Wochen hinweg ohne Behandlungsplan zwangsmediziert. Das Gericht ging nur nicht auf die Beschwerde ein, weil der Mann entlassen worden war, ehe die Richter einen Entscheid fällten: «Im Urteilsfall hätte jedenfalls festgestellt werden müssen, dass die Zwangsmedikation (...) zu Unrecht vorgenommen wurde.» (F 2021 43).

Experte spricht von schweren Fehlern

Eine psychiatrische Klinik hält die gesetzlichen Formvorschriften nicht ein, wenn sie Patientinnen und Patienten behandelt, die der Staat einliefern lässt. Was hat das zu bedeuten? Für Bernhard Rütsche, Professor für öffentliches Gesundheitsrecht an der Universität Luzern, steht fest:

«Wenn kein Behandlungsplan für eine Zwangsmedikation vorliegt, ist das ein schwerer Fehler.»

Bernhard Rütsche. Bild: PD

Statistisch könne er keine Angaben machen, da ihm der Vergleich mit anderen Kliniken fehle. Trotzdem sagt der Gesundheitsrechtler: «Hier liegt sicher eine bemerkenswerte Häufung vor. Vor allem, weil es eine Dunkelziffer geben dürfte, da nicht gegen jeden Entscheid Beschwerde erhoben wird.»

Wieso diese Versäumnisse? Zwar habe er keinen Einblick in die Institution, eine Erklärung könnte aber Ressourcenmangel sein:

«Behandlungspläne bringen eine gewisse Bürokratie mit sich. Wenn alle Mitarbeitenden eingespannt sind, könnte die Zeit fehlen, einen adäquaten Behandlungsplan aufzusetzen und von den zuständigen Personen unterschreiben zu lassen.»

Betriebsbesichtigung: Klinik zeigt sich von ihrer besten Seite

Verantwortlich für die Klinik ist seit 2018 Triaplus; eine Aktiengesellschaft der Kantone Zug, Schwyz und Uri, die für die psychiatrische Grundversorgung im Konkordatsgebiet zuständig ist.

Als unsere Zeitung das Unternehmen mit den Erkenntnissen konfrontieren will, bietet Triaplus einen Blick hinter die Kulissen an. Deshalb führen Chefarzt Michael Rufer und Pflegedienstleiter Daniel Mohr an einem Dienstagmorgen im Mai durch das 1907 erbaute ehemalige Franziskusheim Oberwil – zusammen mit einer Mediensprecherin und der Verantwortlichen für Spezialtherapien, die zuvor erklärt hatte, dass sich Patienten bei der Arbeit mit Keramik konzentrieren müssten und kreativ sein könnten.

Dass es in der Musiktherapie wichtiger sei, loszulassen, statt eine fehlerfreie Melodie zu spielen. Und dass in der Werkstatt, wo mit scharfen Werkzeugen gearbeitet wird, noch nie ein Patient oder eine Patientin die Kontrolle verloren habe. Wobei im Notfall «innerhalb von Sekunden 20 Leute aus den anderen Stationen hier wären.»

Derweil erklärt Mohr, dass ein kleiner Teil der Patienten die Station zustandsbedingt nicht verlassen kann. Die Klinik versuche jedoch, auch diesen Patienten das Malen und Spazieren an der frischen Luft zu bieten, wenn möglich mit einer Pflegeperson, in einer 1:1-Betreuung, was ihm fragende Blicke der anderen Klinikvertreter einbringt.

Und spätestens als die Zimmer mit Seesicht gepriesen werden und die Besichtigung an der öffentlichen Cafeteria vorbeiführt, drängt sich der Eindruck auf: Die Klinik will sich gerade von ihrer besten Seite zeigen.

Patientin isoliert, Lebenspartner wusste von nichts

Von einer Seite, wie sie Werner Steinauer** immer weniger gesehen hat, je länger seine Lebensgefährtin in Oberwil war. Im Frühling 2020 wird Ursula Schwarz** 18-mal gegen ihren Willen in ein Einzelzimmer gesperrt, ohne dass die Klinik Steinauer als Vertreter und Vertrauensperson in der fürsorgerischen Unterbringung informierte. Das aber hätte sie tun müssen.

Als die Besichtigung in Oberwil endet, empfängt Triaplus-CEO Erich Baumann zum Gespräch. Das freundliche Lächeln schwindet, als der Fall von Ursula Schwarz zur Sprache kommt.

Trotz Einverständniserklärung der Betroffenen beantwortet die Klinik an diesem Tag keine Fragen zu ihrem Dossier. In einem nachgereichten Statement heisst es lediglich, dass aus Gründen des Personenschutzes weder auf Details der persönlichen Situation und des Behandlungsverlaufs der Patientin noch auf die Situation ihres Lebenspartners und dessen Rolle in der Behandlung eingegangen werden kann.

Allgemein wird formuliert, dass es sich um eine sehr komplexe Behandlung mit vielen Rückschlägen handelte und daher die üblichen Vorgehensweisen nicht immer umsetzbar waren. Die einzelnen Schritte und Massnahmen in der Behandlung seien jeweils gut begründet gewesen.

Die häufig äusserst schwierigen Behandlungssituationen mit der Patientin und auch ihrem Lebenspartner seien vielfach in interprofessionellen Teams und selbstverständlich auch mit der Patientin und ihrem Lebenspartner besprochen und reflektiert worden.

«Das war ein bedauerlicher formaler Fehler»

Zu den Rügen des Verwaltungsgerichts nehmen die Verantwortlichen nur zu dem Fall vom vergangenen Februar Stellung. Laut dem Entscheid, über den das Onlinemagazin «Zentralplus»berichtete, hat der gleiche Oberarzt sowohl den Behandlungsplan als auch die Anordnung zur Zwangsmedikation unterschrieben, was rechtswidrig ist. Rufer, seit August 2021 Chefarzt in Oberwil, dazu:

Michael Rufer. Bild: Matthias Jurt

«Das war ein bedauerlicher formaler Fehler, der Massnahmen nach sich gezogen hat. Aber es war keine gravierende Fehlleistung, bei der etwa das Wohl des Patienten gefährdet war.»

Auf die Frage, ob Zeit- und Personalknappheit die mangelhaften Behandlungspläne erklären, sagt Rufer, er glaube nicht, dass deswegen mangelhafte Behandlungspläne erstellt wurden: «Man muss bedenken, dass wir pro Jahr etwa 500 fürsorgerische Unterbringungen haben. Das relativiert die Zahl der sehr seltenen Beanstandungen, auch wenn wir das Ziel haben, diese auf Null zu reduzieren.»

Zumal diese nicht direkt mit dem Pflegealltag zusammenhingen, ergänzt Pflegedienstleiter Daniel Mohr und sagt, seine Abteilung sei um einiges besser aufgestellt als vor wenigen Monaten. Die Klinik habe 26 Arbeitsverträge abgeschlossen und die Löhne erhöht, die Pflegenden auf den Akutstationen erhielten 200 Franken mehr im Monat und seit Oktober bekomme 150 Franken, wer kurzfristig einen Dienst übernimmt.

Erich Baumann. Bild: Stefan Kaiser

Damit will Triaplus dem Pflegenotstand beikommen, doch der sei ohnehin ein schweizweites Problem. Deshalb sieht CEO Erich Baumann den Staat in der Pflicht; erst recht nach dem Ja zur Pflege-Initiative:

«Das Volk hat gesagt, es will diese Veränderungen. Jetzt liegt es an der Politik, die Forderung möglichst schnell umzusetzen und in die Aus- und Weiterbildung von Pflegekräften zu investieren.»

Die Politik kann nichts tun – tatsächlich?

Zumindest im Kanton Zug verfolgt diese die Lage aufmerksam. Wer sich in der bürgerlich geprägten Gesundheitskommission des Kantonsrats umhört, erfährt im Kern: Fachkräftemangel und hohe Belastung bei den Pflegenden in der Klinik Zugersee geben zu denken, doch der Rat könne nichts tun, weil der Kanton die Psychiatrie ausgelagert hat; die Politik mische sich nicht ins operative Geschäft ein.

Das stimmt nur bedingt, sagt Gesundheitsrechtler Bernhard Rütsche. Mit dem Leistungsauftrag an Triaplus könnten die Konkordatskantone Einfluss nehmen, vor allem im Hinblick auf die Formverstösse bei den Zwangsmedikationen: «In einem Leistungsauftrag können die Vereinbarungspartner Kontroll- sowie Sanktionsinstrumente definieren.» Beispiele seien etwa Subventionskürzungen bei Qualitätsmängeln oder die Pflicht, bei Rügen Zwischenberichte vorlegen zu müssen.

Unsere Zeitung hat den Leistungsauftrag an die Triaplus AG unter Berufung auf das Öffentlichkeitsgesetz über die Verwaltung zur Einsicht verlangt. Im neunseitigen Dokument heisst es zwar, Triaplus sorge für ein umfassendes Qualitätsmanagement und erstelle jährlich einen Bericht nach Vorlage des Spitalverbands H+. Konkrete Massnahmen, wie mit Qualitätsmängeln umzugehen ist, enthält der Leistungsauftrag nicht.

Griffiger ist laut Rütsche das kantonale Gesundheitsgesetz. Demnach wacht die Gesundheitsdirektion darüber, ob Ärztinnen und Ärzte ihre Pflichten einhalten, und trifft Massnahmen bei Verstössen. Dazu Rütsche:

«Die gerichtlich festgestellten wiederholten Verstösse gegen gesetzliche Vorgaben im Zusammenhang mit fürsorgerischen Unterbringungen sollten aus meiner Sicht eine aufsichtsrechtliche Sanktion auslösen.»

Zuger Gesundheitsdirektor sieht keine Systemfehler

Wann, wie oft und weshalb hat der Kanton Zug seit 2016 in der Klinik Zugersee interveniert? Statt diese Frage zu beantworten, schickt Martin Pfister, Zuger Gesundheitsdirektor und Präsident des Konkordatsrats über die Triaplus AG, eine allgemeine Stellungnahme.

Darin heisst es, bewegungseinschränkende Massnahmen müssten immer dem Kantonsarzt gemeldet werden; jede Meldung werde überprüft; auch Suizide oder Suizidversuche würden dem Kantonsarzt gemeldet, um die Umstände abzuklären. Ziel dieser gesundheitspolizeilichen Interventionen sei «das Beheben von allenfalls systematischen Fehlern, damit die Versorgungsqualität garantiert werden kann».

Und solche habe der Kantonsarzt in der Klinik Zugersee keine ausgemacht, sagt Pfister, der erst durch unsere Zeitung von den Rügen des Zuger Verwaltungsgerichts erfährt. Er gehe davon aus, dass die Formfehler zu keiner Gefährdung von Patientinnen und Patienten geführt hätten:

Martin Pfister. Bild: Stefan Kaiser

«Entscheidend für die Sicherheit der Patientinnen und Patienten sowie die Behandlungsqualität ist in erster Linie, dass die angeordneten Massnahmen medizinisch sinnvoll und angebracht sind»,

so der Zuger Gesundheitsdirektor, der sagt, was auch die regelmässig positiven Patientenbefragungen zeigen würden:

«Wer sich bei Triaplus und in der Klinik Zugersee behandeln lässt, ist in guten Händen.»

Ob das alle so sehen? Februar 2022, an einem langen Tisch sitzen mehrere Personen, die gekommen sind, um ihre Geschichte zu erzählen. Etwas mehr als eine Stunde dauert das Gespräch, in dem auch diese Aussage fällt: «Es haben einfach Zeit und Leute gefehlt, um auf die Bedürfnisse von Patientinnen und Patienten einzugehen. Ich hatte zwischendurch das Gefühl, ihnen nicht helfen zu können.»

* Seit 2016 rügte das Zuger Verwaltungsgericht in folgenden Entscheiden Formfehler: F 2016 19 (Urteil vom 2. Mai 2016); F 2017 3 (Urteil vom 20. Januar 2017); F 2017 15 (Urteil vom 30. März 2017); F 2018 1 (Urteil vom 25. Januar 2018); F 2018 34 (Urteil vom 27. Juli 2018); F 2019 41 (Urteil vom 19. Dezember 2019); F 2021 43 (Urteil vom 9. November 2021); F 2022 09 (Urteil vom 25. Februar 2022). Daneben deutete das Gericht in weiteren Entscheiden an, die Klinik habe Formvorschriften zumindest nicht vollumfänglich eingehalten: F 2020 16 (Urteil vom 3. Juni 2020), F 2020 44 (Urteil vom 20. November 2020) und F 2022 11 (Urteil vom 18. März 2022).



** Name geändert.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen