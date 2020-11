Zuger Regierung begrüsst Härtefallmassnahmen des Bundes Der Regierungsrat des Kantons Zug begrüsst in seiner Vernehmlassungsantwort die vorliegende Verordnung und ihre grundsätzliche Stossrichtung. Das Volumen von 200 Millionen Fran-ken für die ganze Schweiz dürfte zum aktuellen Zeitpunkt hingegen zu knapp bemessen sein. 11.11.2020, 10.32 Uhr

(haz) Nachdem sich im Sommer 2020 die Situation um Corona entschärft hatte, führte im Herbst 2020 eine zweite Welle zu weiteren Einschränkungen des öffentlichen Lebens durch den Staat. Das bekamen viele Unternehmen durch substanzielle Ertragseinbussen drastisch zu spüren. Daher ist es richtig, wie der Zuger Regierungsrat mitteilt, unverschuldeten Härtefällen in dieser Krisensituation finanzielle Unterstützung zu gewähren. Der Zuger Regierungsrat begrüsst deshalb das Härtefallprogramm des Bundes und will sich daran beteiligen. In einzelnen Punkten sieht er noch Optimierungspotenzial.