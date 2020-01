Zuger Regierung peppt die Steuersoftware auf Zug setzt bei der Steuersoftware auf eine Plattform, die in anderen Kantonen bereits bestens funktioniert. Marco Morosoli 24.01.2020, 05.00 Uhr

Der Kanton Zug hat für die Steuerverwaltung eine neue Software gekauft. Ihr Name: «Nest». Die Abkürzung steht für «Neue Software Technologie». Dabei setzt sich der Kanton nicht nur bildlich in ein Nest. Zug hat an Neujahr an derjenigen Plattform angedockt, welcher praktisch alle Deutschschweizer Kantone vertrauen.