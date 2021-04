Zuger Schifffahrt Die Kursschiffe beginnen die Saison Am Sonntag, 18. April, startet die Kurssaison 2021 der Zugersee Schifffahrt. 12.04.2021, 14.00 Uhr

(haz) Raus aus den vier Wänden, rein in die Erholung. Ein Ausflug mit Weitblick und viel frischer Lust auf dem wunderschönen Zugersee ist schon bald wieder möglich, wie es in einer Medienmitteilung der Zugersee Schifffahrt heisst. Denn am Sonntag, 18. April, um 9:45 Uhr heisst es «Schiff ahoi». Die Zugersee Schifffahrt startet in die Kurssaison 2021.

Ob zur Rundfahrt oder mit dem Kursschiff die Wanderdestination erreichen: die Fahrt an der frischen Luft mit Blick in die Berge ist eine Wohltat für Körper und Seele. Die Schiffscrew kann es kaum erwarten, nach dem langen Winter endlich wieder Gäste an Bord zu begrüssen und übers Wasser zu gleiten. Die Schiffe wurden laut Mitteilung während der Winterpause – welche dieses Jahr coronabedingt ohne Raclette- und Chinois-Fahrten erfolgte – auf Vordermann gebracht.

Sicherer Genuss an der frischen Luft

Die Sicherheit der Gäste und Mitarbeitenden hat oberste Priorität. Bei der Schifffahrtsgesellschaft für die Zugersee AG werden die aktuellen Schutzmassnahmen des Bundes konsequent umgesetzt. Zudem ermöglichen die frische Luft an Deck und der viele Platz an Bord einen sicheren Genuss. Aktuell sind gastronomische oder thematische Sonderfahrten geplant. Ob sie durchgeführt werden können, hängt von der aktuellen Lage und den Lockerungsschritten des Bundesrates ab. Über Änderungen zum aktuellen Angebot informiert die Zugersee Schifffahrt laufend auf ihrer Website.

