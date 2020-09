Zuger schnuppern erste Pfadi-Luft Am Schnuppertag der Pfadi Kanton Zug bot sich den Kindern und Jugendlichen ein spannendes Programm. Für die Pfadi Zug:

Noemi Sablonier 30.09.2020, 15.43 Uhr

Verschiedene Aktivitäten wurden den pfadiinteressierten Kindern am Schnuppertag geboten. Bild: PD

Pfadi trotz Corona? – Und wie! Nachdem der nationale Werbetag der Pfadibewegung Schweiz Mitte März aus bekannten Gründen abgesagt wurde, freuten sich alle umso mehr auf die Schnupperaktivität. Alle Abteilungen hatten für die jeweiligen Altersstufen individuelle Aktivitäten organisiert und zahlreiche pfadiinteressierte Kinder und Jugendliche konnten sich davon überzeugen, dass die Pfadi auch in diesem speziellen Jahr weiterlebt. Auf der Suche nach dem verlorenen Schlüssel für den Schatz der Pfadi Kanton Zug wurden Seilbrücken überquert, Parcours absolviert, Rätsel gelöst und noch vieles mehr. Durch ihren tatkräftigen Einsatz schafften es schliesslich alle, den Schlüssel zu finden und den Schatz zu öffnen.

Alle, die nicht dabei sein konnten, sind selbstverständlich jederzeit herzlich willkommen, um einmal zu schnuppern. Die Infos zu den Abteilungen in den jeweiligen Gemeinden finden sich unter www.pfadikantonzug.ch. Allzeit bereit!

Für die Pfadi Zug: Noemi Sablonier

