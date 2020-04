Zuger Schulen erstellen Schutzkonzepte Am 11. Mai öffnen die Zuger Schulen der obligatorischen Schulzeit ihre Türen. Die Schulen vervollständigen ihre Schutzkonzepte. 29.04.2020, 16.41 Uhr

Ab dem 11. Mai dürfte auch dieser Kickboard-Ständer im Schulhaus Guthirt in Zug besser belegt sein. Dann beginnt der Unterricht in den obligatorischen Schulen wieder.

Bild: Matthias Jurt (13. Dezember 2019)

(haz) Die Vorgaben des Bundesrats im Zusammenhang mit der Öffnung der obligatorischen Schulen werden in schuleigene Schutzkonzepte übersetzt. Die Arbeiten sind laut Medienmitteilung der kantonalen Bildungsdirektion in vollem Gang. Bis am 5. Mai orientieren die gemeindlichen Schulen die Eltern über ihre Schutzkonzepte. Bis dahin wird um Geduld gebeten. Die Zuger Sonder- und Privatschulen orientieren die Eltern ebenfalls direkt. Mit den Schulen öffnen auch die Musikschulen und die ausserschulische Betreuung. Auch diese Einrichtungen erstellen Schutzkonzepte.