Zuger Schwinger «Ich war im Kopf noch nicht ganz bereit, voll anzugreifen»: Marcel Bieri blickt auf eine harzige Saison zurück Der 27-jährige Edlibacher griff wegen einer Oberschenkelverletzung verspätet in die Saison ein. Er lernte, in die Rolle des Eidgenossen hineinzuwachsen und Geduld zu bewahren. Nora Baumgartner Jetzt kommentieren 13.10.2022, 19.00 Uhr

Marcel Bieri (unten) blickt trotz verpassten Kranzes positiv auf das Esaf in Pratteln zurück. Bild: Philipp Schmidli/swiss-image.ch (28. August 2022)

«Ich hatte trotz Verletzungen hohe Erwartungen an mich selber», sagt Marcel Bieri. Er kam von einem Innenbandriss im linken Knie und Oberschenkelverletzung zurück. Zu den Erwartungen des Edlibachers gehört, bei jedem Schwingfest vorne mitzuschwingen. Seine Saison bezeichnet der 27-Jährige, der im Juni sein erstes saisonales Schwingfest absolvierte, mit zwei geholten Kränzen (Rigi-Schwinget und Tessiner Kantonalschwingfest) im Rückblick als harzig. Die fehlende Wettkampfpraxis sei spürbar gewesen.

Beim Rigi-Schwinget Mitte Juli – die letzte Gelegenheit für einen Kranz vor dem Eidgenössischen Schwinger- und Älplerfest (Esaf) – konnte er mit dem ersten Kranzgewinn der Saison viel Selbstvertrauen tanken. Bieri rollte nach zwei Startniederlagen mit vier aneinandergereihten Siegen das Feld von hinten auf. Er schildert seine damalige Gefühlslage:

«Bei den Festen zuvor ist es immer knapp nicht aufgegangen. Umso schöner zu spüren, dass es doch geht.»

Allgemein habe der Schwinger aus den vergangenen Verletzungen gelernt, dass der Kopf eine sehr grosse Rolle spiele, und die eigenen Erwartungshaltungen zurückzuschrauben. «Von den Schmerzen spürte ich auf dem Sägemehl nichts mehr, aber im Kopf war ich noch nicht bereit, voll anzugreifen.»

Die Rolle als Eidgenosse

Nachdem er 2019 seinen ersten eidgenössischen Kranz in Zug errungen hatte, sei es für ihn heuer schwierig gewesen, in Rolle des Eidgenossen hineinzuwachsen. «Als Nichteidgenosse schwingt man mit kleinerer Erwartungshaltung und weniger Druck. Man ist der Underdog.» Als Eidgenosse werden einem härteren Gegner zugeteilt und man wird anders wahrgenommen. Je länger die Saison dauert, desto besser kommt er mit der Rolle zurecht.

Einen weiteren eidgenössischen Kranz zu holen, sei eines der Ziele dieser Saison gewesen – nur alle drei Jahre gibt es einen solchen zu gewinnen. Rund eineinhalb Monate vor dem Esaf und mit dem Rigi-Kranzgewinn war klar, dass er in Pratteln am 27. und 28. August teilnehmen durfte.

Am ersten Tag war der Zuger mit Platz 6 in einer guten Position für einen Kranz, ehe er aufgrund «einer schwierigeren Einteilung» auf Platz 14 abrutschte und den Kranz knapp verpasste. «Mir schwirrte das Resultat noch ein bis zwei Wochen nach dem Fest in den Gedanken herum.» Trotz allem hebt er es als Highlight der Saison hervor:

«Eine Teilnahme an einem Eidgenössischen sehe ich als nicht selbstverständlich an.»

Die Freude über den gewonnenen vierten Gang am Esaf steht Marcel Bieri (rechts) ins Gesicht geschrieben. Bild: Georgios Kefalas/Keystone (Pratteln,

27. August 2022)

Ein Festsieg zum Saisonende

Nach dem Esaf absolvierte Bieri noch vier weitere Feste. Eines davon war die erstmalige Durchführung des Tessiner Kantonalschwingfests. In Cadenazzo holte er sich mit Platz 4 den zweiten Saisonkranz – seinen 35. insgesamt. Die Saison beendete er mit einem Festsieg beim Herbstschwinget in Siebnen Ende September. «Ich könnte mir keinen besseren Abschluss vorstellen», blickt er zurück.

Der ursprünglich ausgebildete Zimmermann arbeitet hauptsächlich als Primarlehrer. Es gebe kaum Schnittstellen zwischen der Arbeit und dem Schwingen, denn die Trainings finden abends statt. «Manchmal kommen die Schülerinnen und Schüler auf mich zu und sagen: ‹Ich habe Sie am Wochenende im Fernsehen gesehen.› Ansonsten bin ich für sie der Herr Bieri.»

Die dreiwöchige Trainingspause nutzt der 27-Jährige unter anderem, um einen Jugend-und-Sport-Kurs zu absolvieren. Danach geht es mit dem Wintertraining im Zuger Kantonalen Schwingerverband los, wo der Fokus auf der Technik liegt. Je zwei- bis viermal die Woche investiert Marcel Bieri Zeit ins Kraft- und Schwingtraining. Dort ist der Schwinger rege im Austausch mit Verbandskameraden und -trainern.

Die beiden Zuger Spitzenschwinger tauschen sich regelmässig aus: Pirmin Reichmuth (hellblau) und Marcel Bieri. Bild: Maria Schmid (Rotkreuz, 5. Mai 2019)

Für die nächste Saison, die im März 2023 beginnt, wünscht sich der Edlibacher Gesundheit. Er nimmt sich vor, Gang um Gang zu nehmen, um den Moment bewusster zu geniessen. «Die Freude und der Spassfaktor sollen mehr im Vordergrund stehen.» Mit dem Unspunnen-Schwinget in Interlaken steht 2023 ein nächstes Highlight an.

