Zuger Schwinger Mehrheitlich positive Saisonbilanz dank der Rückkehrer Pirmin Reichmuth, Marcel Bieri und Fabian Durrer Mit dem Abschlussabend ging vor kurzem die Saison 2022 zu Ende. Der Kantonale Schwingerverband erhofft sich, neue Jungschwinger dazuzugewinnen. Nora Baumgartner Jetzt kommentieren 13.10.2022, 19.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Pirmin Reichmuth (in Hellblau) gewinnt den vierten Gang am Esaf gegen Christian Stucki und holt sich seinen dritten eidgenössischen Kranz. Bild: Claudio Thoma / freshfocus (Pratteln,

27. August 2022)

Die Schwingsaison 2022 ist beendet. Letzten Samstag hat der Zuger Kantonale Schwingerverband (ZKSV) einen Abschlussabend mit 28 Schwingern sowie fünf Funktionären zelebriert. «Wir hatten einen gemütlichen Abend mit feinem Essen inklusive einer Führung durch die Bossard-Arena. Es war ein gelungener Abschluss», sagt Bruno Müller. Er ist seit drei Jahren einer von zwei technischen Leitern im ZKSV.

Bruno Müller, Technischer Leiter ZKSV. Bild: PD

«Ich ziehe eine positive Bilanz unserer Zuger Athleten», so Müller. Die Ausbeute in Zahlen sieht so aus: 35 Kränze, zwei kantonale Festsiege, vier Rangschwingensiege und 69 Auszeichnungen. Darunter der Kranz von Pirmin Reichmuth (Schwingklub Cham-Ennetsee) am Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest (Esaf) am letzten Augustwochenende in Pratteln.

Fabian Durrer ist der zweitbeste Zuger am Esaf

Ganz zufrieden mit dem Abschneiden der Zuger am Esaf ist Müller nicht:

«Die Bilanz sehe ich als durchzogen. Pirmin überstrahlte alle.»

Der 26-jährige Reichmuth hat seinen dritten eidgenössischen Kranz gewonnen, obwohl er erst im Juli von einer dreijährigen verletzungsbedingten Wettkampfpause zurückgekehrt ist. Bei seiner Rückkehr gewann er das Aargauer Kantonalschwingfest.

Fabian Durrer (SK Oberwil-Zug) war der zweitbeste Zuger am Esaf mit Platz 11 und 74,25 Punkten. Der 23-jährige Edlibacher verpasste seinen ersten eidgenössischen Kranz um einen halben Punkt. Er feierte zusammen mit Thomas Bucher (SK Oberwil-Zug) und Luca Müller (SK Zug und Umgebung) die eidgenössische Premiere. Neben den drei Neulingen waren noch sieben weitere Zuger am Start, unter anderem der Eidgenosse Marcel Bieri (SK Ägerital).

Durrer kürte sich diese Saison zum ersten Mal als kantonaler Festsieger am Ob- und Nidwaldner Kantonalfest. Ähnlich wie Pirmin Reichmuth kam er von einer zweieinhalbjährigen Wettkampfpause zurück. Bei der erstmaligen Durchführung des Tessiner Kantonalschwingfests holte der Edlibacher sich seinen zweiten Saisonkranz. «Fabian ist stets aufgestellt, für jeden Spass zu haben und trägt eine Vorbildfunktion inne», so Bruno Müller.

Fabian Durrer (Mitte) feiert seinen Festsieg beim Ob- und Nidwaldner Kantonalschwingfest. Bild: Urs Flüeler / Keystone (Kerns,

8. Mai 2022)

«Nicht der Zulauf, den wir uns erhofft haben»

Ansonsten gebe es noch drei bis vier weitere junge Schwinger mit Potenzial, eines Tages viele Kränze einzuheimsen. «Sie brauchen noch Zeit, und zu jedem von ihnen soll man Sorge tragen», erzählt Müller, der in seiner Schwingerkarriere 70 Kränze gewonnen hat und 2015 zurückgetreten ist. «Jeder Schwinger muss zuerst lernen zu verlieren.»

Er betont, dass sie in allen vier Zuger Schwingklubs zu wenig Nachwuchs hätten. Jedes Jahr gibt es einen Schnupperkurs, aber zu wenige bleiben danach längerfristig, auch dieses Jahr trotz Esaf. «Es ist nicht der Zulauf, den wir uns erhofft haben», so Bruno Müller. Das ist wohl den vielen Sportangeboten rundherum geschuldet. «Bei den Schwingfesten haben wir meist mehr Startplätze als Schwinger», sagt Müller.

Wille und Ehrgeiz, in der Woche drei bis vier Mal zu trainieren, müssten vorhanden sein, wenn ein Jungschwinger eine Sportkarriere lancieren will. Wichtig sei aber, nicht zu verbissen zu sein. Ein Bier dürfe auch mal drin liegen, solange es im Mass ist. Müller sagt:

«Den Kopf mal lüften tut gut, um anschliessend ein neues Feuer zu entfachen.»

Der Eidgenosse Marcel Bieri gibt dem Nachwuchs folgenden Tipp auf den Weg: «Kein Spitzen-Schwinger zu sein in jungen Jahren, bedeutet nichts für später.» Als Beispiel hierfür nennt er sich selbst.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen