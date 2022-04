Die Schifffahrtssaison in Zug startet am 1. Mai.

Zuger Seeschifffahrt Für den Saisonstart auf dem Wasser ist alles hergerichtet Am Tag der Arbeit, dem 1. Mai, stechen die Schiffe auf dem Zuger- wie auch auf dem Ägerisee nach einem fixen Fahrplan in See. Die Saison 2022 bringt einige Neuigkeiten. Eine Gegebenheit will der Betreiber der Zugersee-Schifffahrt ausnützen. Marco Morosoli 28.04.2022, 17.00 Uhr

Mittwochmorgen, 27. April, an der Zuger Uferpromenade. In Richtung Zugerberg hängen noch Nebelschwaden, und auch die Rigi ist wolkenverhangen. Das ist nicht gerade das Wetter, um mit einem der drei Kursschiffe eine Rundfahrt auf dem Zugersee zu machen.

Bei einem feinen Essen die Zuger Landschaft geniessen kann man am besten auf dem Schiff. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 2. September 2020)

Kurze Zeit später ist die Tristesse wie weggeblasen. Solches Wetter wünscht sich Philipp Hofmann über den ganzen Sommer. Er ist Geschäftsführer der Schifffahrtsgesellschaft für den Zugersee (SGZ). Für deren Betrieb sind seit 1949 die Zugerland Verkehrsbetriebe (ZVB) verantwortlich.

Er schaut nach vorn

Hoffmann ist ein guter Verkäufer. Die nähere Vergangenheit mit all den Coronavirusmassnahmen hakt er in einem Satz ab und blickt viel lieber nach vorne. Er hofft auf einen Sommer, der ihm 100 000 auf dem Wasser gleitende Kunden beschert. Die Fahrsaison auf dem Zuger- wie auch auf dem Ägerisee beginnt am kommenden Sonntag, 1. Mai.

Die angebotene Art der Fortbewegung ist bei vielen Menschen sehr beliebt. Eine der Triebfedern für die Gründung der Schifffahrt auf den Zuger Seen war im vorletzten Jahrhundert (1897) der aufkommende Tourismus auf die Rigi.

Prachtvoller Blick in die nahe Bergwelt

Der 1797 Meter hohe, majestätische Berg wirkt vom Zuger Seebecken aus gesehen gar nicht so gross. Fährt das Kursschiff den Hafen in Arth an, droht einem die gleiche Erhebung fast auf den Kopf zu fallen.

Auch sonst bietet eine Schifffahrt auf dem Zugersee die einmalige Chance, die Westflanke des Zugerbergs in ihrer wilden Pracht zu geniessen. Diese Ansicht bietet sich ansonsten nur Freizeitkapitänen auf See.

Gut essen bei schöner Aussicht

Aber Wasserfahrzeuge kleinerer Ausführung sind im Ankauf und im Unterhalt sehr teuer. Das Gleiche gilt für Liegeplätze, die in Zug sehr schwer zu bekommen sind. Bei den Kursschiffen auf dem Zugersee kann ein jeder an der Anlegestelle aus- und einsteigen, die ihm beliebt.

Ein weiterer Vorteil des Grossraumschiffes liegt darin, dass eine Speisekarte zur Einsicht vorliegt. Sich etwas zum Essen zu gönnen und den Sonnenuntergang auf dem Zugersee zu geniessen, ist eines der Angebote, mit welchen SGZ-Geschäftsführer Philipp Hofmann Kunden anlocken will.

Lokale Köstlichkeiten

Ein zusätzlicher Trumpf sei, dass in der Bordküche vorwiegend lokale Erzeugnisse verarbeitet werden. Baar hat zwar keinen Seeanstoss, aber ein Jubiläumsbier gebraut. Hochprozentiges aus Zuger Produktion gibt es auch. Neuerdings kann der Kirsch-Platzhirsch Etter auch mit Rum punkten.

Im Oktober 2022 soll es, so erzählt Gabriel Etter, einen speziellen Brand geben. Noch füllt dieser Rum ein Fass, in welchem schon Whiskey veredelt wurde. Dieses Behältnis fährt die ganze Saison auf dem Schiff Rigi mit. Wenn es auf der «Rigi» ein wenig auf- und abgeht, hilft dies sicher dem bräunlichen Getränk, um noch mehr an Charakter zuzulegen.

Der schönste Sonnenuntergang

Etter merkt auch noch an, dass der Sonnenuntergang auf dem Zugersee «der schönste in ganz Europa» sei. Nicht wenige Zuger wagen hier noch den Superlativ zu verwenden: «Zug hat den schönsten Sonnenuntergang auf der ganzen Welt.» Wenigstens für einmal eine zugerische Steigerungsform, in welcher das Geld nicht im Mittelpunkt steht.

Eine gute Saison würde den beiden Gesellschaften, welche für die Schifffahrt auf den Zuger Seen sorgen, sicher helfen, die gesetzlichen Vorgaben zu erfüllen. Dann taugt die Zuger Schifffahrt nicht als Wahlkampfthema.