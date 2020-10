Interview Zuger Spitäler bereiten sich auf eine starke Zunahme von Covid-19-Patienten vor – das sagen die beiden Spitaldirektoren Die beiden Zuger Spitäler sind für den Ernstfall gerüstet. Die beiden Zuger Spitaldirektoren gehen davon aus, dass die Anzahl Hospitalisierungen weiter zunimmt. Zoe Gwerder 31.10.2020, 05.00 Uhr

Das Corona-Testcenter in der Zufahrt zum Zuger Kantonsspital in Baar. Bild: Stefan Kaiser (21. Oktober 2020)

Die Zahl der Covid-19-Ansteckungen steigt derzeit stark an. Hierbei sind insbesondere die Spitäler gefordert. Im Kanton Zug sei man darauf vorbereitet, sagen der Direktor des Zuger Kantonsspitals Matthias Winistörfer und der Direktor der Hirslanden Andreas-Klinik Jonas Zollinger. Die Art der Behandlung der Patienten habe sich mittlerweile deutlich gewandelt.

Matthias Winistörfer. Bild: Stefan Kaiser (Baar, 6. August 2019)

Matthias Winistörfer, das Zuger Kantonsspital ist im Kanton Zug für die Behandlung von Covid-19-Patienten vorgesehen. Wie sieht die Lage in Baar aus?

Matthias Winistörfer: Derzeit herrscht Normalbetrieb. Zwar sind insgesamt mehr Covid-19-Patienten in stationärer Behandlung als beim Höhepunkt der ersten Welle. Jedoch ist das Verhältnis von belegten Intensivbetten zu den belegten normalen Betten deutlich anders als noch im Frühling. Es befinden sich viel weniger Patienten auf der Intensivpflegestation IPS. Stand Donnerstag sind es drei von insgesamt 24 Covid-19-Patienten. Während der ersten Welle waren zu Spitzenzeiten zehn Covid-19-Patienten auf der IPS.

Wie erklären sie sich das?

Winistörfer: Aktuell wird viel mehr getestet als noch im Frühling, weil der Test unabhängig von der Schwere der Symptome durchgeführt wird. Heute wissen auch Leichterkrankte schon früh, dass sie Covid-19 haben. So können wir Infizierte, deren Symptome stärker oder nach sieben Tagen nicht besser werden, rechtzeitig mit den geeigneten Medikamenten behandeln. Patienten, die früh genug behandelt wurden, zeigen gemäss unseren Erfahrungen während der letzten paar Wochen mildere und kürzere Verläufe – und liegen folglich auch seltener und für kürzere Zeit auf der Intensivstation.

Kommt dies den Personalressourcen entgegen?

Winistörfer: Definitiv – wenn es so bleibt. Denn auf der Intensivstation benötigt es viel und gezielt ausgebildetes Personal. Hingegen ist die Betreuung von Covid-19-Patienten auf der normalen Bettenstation deutlich weniger aufwendig. Hier könnten im Falle einer grossen Patientenzahl auch Fachkräfte anderer Bettenstationen mithelfen.

Andreas Klinik Bild: Stefan Kaiser (Cham, 5. April 2019)

Jonas Zollinger, die Andreas-Klinik würde im Ernstfall Personal an Baar zur Verfügung stellen sowie einen Grossteil der nicht aufschiebbaren Eingriffe von Baar übernehmen. Wie ist die Lage derzeit in Cham?

Jonas Zollinger: Wie im Kantonsspital herrscht auch bei uns derzeit Normalbetrieb. Beide Spitäler sind saisonbedingt gut ausgelastet.

Das heisst?

Zollinger: Es gibt planbare Eingriffe – beispielsweise ein künstliches Kniegelenk –, welche die Patienten lieber nicht über die Sommerzeit vornehmen und den Eingriff auf den Herbst verschieben. Eine weitere Rolle spielen die Jahresfranchisen der Krankenkassen sowie den Umstand, dass viele Leute noch vor dem Jahresende eine Operation oder Ähnliches hinter sich haben wollen. Das ist aber ein schweizweites Phänomen.

Ihre beiden Spitäler arbeiten bereits seit Beginn der ersten Welle zusammen. Was hat man aus dieser gelernt?

Winistörfer: Die Lehren sind quasi fliessend bereits beim Abklingen der ersten Welle in unsere Abläufe eingeflossen. Bei der Behandlung von Covid-19-Patienten sind viele Abläufe nun klar definiert. Viele Unsicherheiten fallen weg – das Virus ist uns unterdessen gut bekannt. Kommt hinzu, dass sich auch die Behandlungsempfehlungen nicht mehr so rasch ändern wie im Frühling.

Zollinger: Routine gab es auch bei der Zusammenarbeit zwischen den beiden Spitälern, aber auch mit der Gesundheitsdirektion, dem Rettungsdienst und weiteren Partnern. Es ist unkompliziert und pragmatisch in sämtliche Richtungen.

Wo liegt die Grenze, ab welcher ihre beiden Spitäler auf das Krisenszenario zurückgreifen müssen?

Zollinger: Das ist schwer zu sagen. Es kommt auch auf die Situation in den umliegenden Kantonen an. Wie sind die Spitäler ausgelastet, wo kann ein Lastenausgleich stattfinden? Hier unterscheidet sich die Situation ebenfalls markant von jener im Frühling. So koordiniert neu beispielsweise die Rega bei Engpässen auf den Intensivstationen die Verteilung der Patienten innerhalb der ganzen Schweiz.

Wie schnell können ihre beiden Spitäler in den Krisenbetrieb umstellen?

Winistörfer: Wenn es drängt, ist dies innert eines Tages möglich. Gut wären jedoch zwei bis drei Tage für eine solche Umstellung.

Zollinger: Es ginge dann auch darum, zu entscheiden und den Patienten zu kommunizieren, welche dringlichen Eingriffe durchgeführt werden und welche zwar wichtigen, aber zeitlich nicht kritischen Eingriffe verschoben werden müssen.

Matthias Winistörfer, Direktor des Zuger Kantonsspital in Baar (links) diskutiert mit Jonas Zollinger, Direktor der Hirslanden Andreas Klinik im Zuger Kantonsrat. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 16. März 2020)

Wie viele Patienten könnten in den beiden Zuger Spitälern maximal betreut werden?

Winistörfer: Wenn nötig können wir die aktuelle Kapazität an Betten auf den Stationen ausbauen, dies beispielsweise, indem wir Einzelzimmer zu Zweierzimmer umfunktionieren. So hätten wir, über beide Kliniken gesehen, insgesamt etwa 270 Betten für stationäre Patienten. Diese würden aber nicht nur für Covid-19-Patienten gebraucht, sondern auch für Notfallpatienten sowie Geburten.

Auf wie viele Plätze in der Intensivpflegestation können die beiden Spitäler maximal ausbauen?

Winistörfer: In extremis können wir mehr als zehn Beatmungsplätze betreiben. Das hätte aber weitreichende Einschränkungen beim übrigen Spitalbetrieb zur Folge.

Zollinger: Die Andreas-Klinik betreibt keine Intensivpflegestation. Wir haben jedoch dafür ausgebildete Personen, welche dann im Zuger Kantonsspital zum Einsatz kommen, sodass dort die höhere Anzahl IPS-Betten betrieben werden kann.

Wie haben sie sich auf einen möglichen Personalengpass – wie es ihn in der Romandie gab – vorbereitet?

Zollinger: Sollte es die Situation erfordern, werden wir das Zuger Kantonsspital bei der Betreuung von Covid-19-Patienten unterstützen. Dies war bereits im Frühling der Fall. Es waren mehrere Mitarbeitende der Pflege mit einer Zusatzausbildung in Intensivpflege sowie Belegärzte unserer Anästhesie über mehrere Wochen im Zuger Kantonsspital tätig. Diese Personen sind bereits mit den lokalen Gegebenheiten vertraut.

Werden möglicherweise auch ehemalige Mitarbeiter um Hilfe gebeten?

Winistörfer: Unsere aktuellen Pläne sehen dies nicht vor. Wir gehen heute davon aus, dass wir erneut Mitarbeitende mit Teilzeitpensen vermehrt einsetzen werden und, sofern nötig, auch wieder vom Drei-Schicht-Betrieb in den Zwei-Schicht-Betrieb wechseln. Im Zwei-Schicht-Betrieb können wir jedoch nicht beliebig lange arbeiten, da Schichten von zwölf Stunden sehr anstrengend sind.

Im Frühling war das Verbrauchsmaterial knapp. Wie sieht es derzeit aus?

Winistörfer: Hier ist die Lage heute deutlich entspannter als im Frühling. Unsere Lager sind gut gefüllt, wir haben Vorräte für plus/minus drei Monate. Mehr Material war leider nicht zu beschaffen, die Lieferanten mussten wegen der vielen Bestellungen Zuteilungen vornehmen.