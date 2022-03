Umfrage: Der EVZ erhält guten Noten – ausser in einem Bereich

Zuger Sportorganisation Über 4000 Personen beteiligen sich an einer Umfrage des EVZ: Die Noten sind gut – bis auf einen Bereich Um sich in einem breiteren Umfeld verorten zu können, liess der National-League-Klub im Januar 2022 eine Onlinebefragung durch eine Drittfirma durchführen. Diese besorgte auch die Auswertung der Antworten. Die Ergebnisse liegen nun vor. Marco Morosoli Jetzt kommentieren 09.03.2022, 18.10 Uhr

Die Bossard-Arena stösst an ihre Kapazitätsgrenzen. Bild: Daniel Frischherz (Zug, 18. April 2019)

Patrick Lengwiler ist CEO des EV Zug. Er begleitet die tägliche Arbeit der Zuger Eishockeyaner hautnah, aber bedingt durch seine Funktion befasst er sich auch mit längerfristigen Projekten. Nach zwölf Jahren in der Bossard-Arena liess die wichtigste Sportorganisation im Kanton durch ein Drittunternehmen eine Umfrage mit einem breitgefächerten Fragenkomplex durchführen.

Patrick Lengwiler, CEO des EVZ. Bild: Stefan Kaiser

Lengwiler sagt, dass 4125 Personen den Fragebogen ausgefüllt hätten, und ergänzt: «Das ist ein sehr guter Wert.» Die Pulsfühlung bei den EVZ-Fans und anderen Interessierten bekam so noch mehr Gewicht. 93 Prozent der Teilnehmenden nehmen die Zuger Eishockey-Organisation als «innovativen, professionellen Ausbildungsklub» wahr. Die Strategie, eigene Kräfte auszubilden und in der ersten Mannschaft zu integrieren, nimmt das Umfeld positiv zur Kenntnis.

Ein positiver Einfluss über den Sport hinaus

Dazu passt auch, dass eine satte Mehrheit den EVZ als volksnah wahrnimmt. In diesem Segment erhielt der Klub einen Notendurchschnitt von 4,1. Die Bewertungsskala reichte von einer 1 (gar nicht) bis 5 (stark). Diese breite Akzeptanz rührt daher, dass der EVZ breite Gesellschaftsschichten anspricht. 91 Prozent der befragten Personen erwähnen den positiven Einfluss auf die Stadt und die Region Zug. Der EVZ-CEO Patrick Lengwiler wertet dieses Ergebnis so:

«Die EVZ-Spiele sind zu einem gesellschaftlichen Treffpunkt geworden.»

Einige hätten ihm erzählt, dass ihre Coronaschmerzen darin bestanden hätten, «Freunde und Kollegen nicht mehr sehen zu können». Da erstaunt es nicht, dass 85 Prozent der Teilnehmenden den Match als «einen Treffpunkt für sozialen Austausch und professionelle Netzwerkpflege» sehen. Oder etwas anders interpretiert: Die Bossard-Arena ist, wie sich Lengwiler ausdrückt, das grösste Theater im Kanton Zug. Vor dem Beginn der Coronapandemie lag die Auslastung der Arena bei 97 Prozent. 100 Prozent entsprechen einem Zuschauerschnitt von 7200 Personen. Gegenüber dem Zuspruch für die Zuger im Herti-Stadion vor 20 Jahren entspricht dies rund einer Verdoppelung der Zuschauerzahl.

Das Herti-Stadion kurz vor dem Abriss. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 20. März 2010)

Lengwiler sagt:

«Die Arena hat uns den Erfolg möglich gemacht.»

Einzigartig in der Schweiz ist die Möglichkeit für Zuschauerinnen und Zuschauer, nach dem Spiel mit Bussen in alle Gemeinden zurückfahren zu können. 57 Prozent der Befragten geben an, dass sie sich mit dem Bus, mit dem Velo oder zu Fuss zur Bossard-Arena bewegen.

Langen Wartezeiten sorgen für Unmut

Eine Mehrheit der Mitmachenden erwähnt, dass ihnen die freie Sicht aufs Eisfeld wie auch der Matchbesuch im Kreise von Freunden sehr wichtig ist. Die Atmosphäre in der Bossard-Arena heben 49 Prozent hervor. Den einzigen Ausreisser stellen die Wartezeiten dar. In diesem Segment erhält die EVZ-Organisation die einzige Bewertung mit der Zahl Drei an erster Stelle (3,2). Dem EVZ-CEO Patrick Lengwiler ist dieses Manko bekannt. Einer der Gründe dafür liege darin, dass sich an den Essensständen Anstehende und Zuschauer, die in der Arena zirkulieren, in die Quere kommen.

Der EVZ-CEO Patrick Lengwiler freut sich, dass seine Organisation viele positive Noten erhält. Die sozialen Netzwerke zählen auch dazu: Instagram checken Junge für EVZ-News (79 Prozent). Ältere EVZ-Supporter setzen auf die Website. Das Magazin «Eiszeit» erreicht mit 64 Prozent eine Traumquote für auf Papier gedruckte Informationen.

Ausbau würde dem EVZ mehr Geldquellen erschliessen

Es versteht sich von selber, dass der EVZ im umfangreichen Fragenkatalog auch noch solche über Wünsche der Zuschauenden einstreute. Lengwiler spricht dabei von der bekannten Idee, die Kapazität der Bossard-Arena zu erhöhen. EVZ-Supporter blieben länger in der Arena, um im Kreis von Freunden den Abend zu verlängern. 46 Prozent der 4125 Menschen, die den Fragenkatalog ausfüllten, sähen einer gemütlichen Lounge einen Gewinn. Derzeit beschäftigt sich der Grosse Gemeinderat intensiv mit einer vom Stadtrat vorgeschlagenen Projektvariante.

