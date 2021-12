Kuriose Strolchenfahrt endet im Kanton Zug – nun folgt die Strafe

Zuger Staatsanwaltschaft Strolchenfahrt endet erst, nachdem das Benzin ausgegangen ist Da wird sich der Besitzer eines Fiat gewundert haben: Sein am Abend im Kanton Zürich abgestellter Wagen wurde tags darauf mit leerem Tank im Kanton Zug gefunden. Harry Ziegler 17.12.2021, 05.00 Uhr

Ein heute 19-jähriger Schweizer begab sich im Frühling dieses Jahres auf Strolchenfahrt. Dazu entwendete er an einem Bahnhof im Kanton Zürich einen unverschlossenen Fiat. Am Auto waren keine Nummernschilder angebracht (und damit war keine Versicherungsdeckung vorhanden) und er selber verfügte über keinen Führerausweis. Der vorgebrachte Grund, weswegen der vorbestrafte Mann das Fahrzeug entwendete, ist dünn: Er habe das Auto «ausschliesslich entwendet, um rechtzeitig zu Hause zu sein», schreibt die Zuger Staatsanwaltschaft im Strafbefehl. Der Mann lebt in einer Gemeinde im Kanton Zürich, gleich ennet der Kantonsgrenze zu Zug.