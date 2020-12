ZUger Stadtparlament Für den Stadtrat hagelt es harsche Kritik am Kultur-Zwischenbericht Kein gutes Haar liessen verschiedene Fraktionen kein gutes Haar am Anliegen des Stadtrats eine Fristverlängerung für die Ausarbeitung eines Reglements zur Kulturförderung. Harry Ziegler 15.12.2020, 19.33 Uhr

Der Zuger Stadtrat musste gestern heftige Schelte über sich ergehen lassen. Dies in der Beratung der Motion der Fraktionen von SVP und GLP betreffend «Reglement über die Kulturförderung: Für eine faire und transparente Kulturpolitik». Von Missachtung des Parlaments und Frechheit war die Rede. Warum? Der Stadtrat hat in einem Zwischenbericht zur Motion eine Fristverlängerung verlangt, um dem Grossen Gemeinderat eine Kulturstrategie und den entsprechenden Bericht zu unterbreiten. Kurz vor Ablauf der ordentlichen Frist und mit laut gewisser Fraktionen hanebüchenen Argumenten. Die Fraktionssprecher Gregor Bruhin (SVP) und Stephan Huber (GLP) fanden deutliche Worte bezüglich der beantragten Fristverlängerung. Bruhin machte eine verkehrte Demokratie aus, indem die Exekutive (Stadtrat) der Legislative (Gemeinderat) quasi diktiere, was er zu beschliessen habe. Der Stadtrat hat nun eine letzte Frist bis zum 31. März 2021 erhalten.