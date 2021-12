Zuger Stadtparlament Kommissionspräsidien sollen entlastet werden Der Grosse Gemeinderat der Stadt Zug verfügt über zwei ständige Kommissionen – die Geschäftsprüfungskommission und die Bau- und Planungskommission. Die jeweiligen Präsidentinnen und Präsidenten sollen nun vom Verfassen der Berichte befreit werden. Das soll künftig die Stadtverwaltung tun. Harry Ziegler 22.12.2021, 11.59 Uhr

Die Geschäfte, die der Grosse Gemeinderat (GGR) der Stadt Zug berät, werden immer komplexer – und es werden auch immer mehr. Das hat die Mitte-Fraktion im GGR dazu veranlasst, mittels Postulat einen unterstützenden Berichtsdienst für die zwei ständigen und allfällige weitere Kommissionen anzuregen. Und sie vergleicht den GGR mit dem Kantonsparlament, das über 11 ständige Kommissionen verfügt. Im Kantonsrat verfasse «ein Mitarbeiter der Verwaltung sowohl Protokoll als auch den zusammenfassenden Bericht. Die Präsidenten finalisieren und geben den Bericht frei». Dieses System könnte auch für den Grossen Gemeinderat taugen. Dies, so die Mitte-Fraktion, auch, um die Attraktivität der Kommissionspräsidien zu steigern.

Ein geeignetes Ablagesystem müsste her

Funktionieren kann dies laut Mitte-Fraktion allerdings nur, wenn die Stadtverwaltung über ein geeignetes Ablagesystem verfüge. In diesem sei zwischen GGR-intern und öffentlich verfügbar zu unterscheiden. Wobei die Kommissionspräsidien laut Postulat festlegen, was relevant und nicht relevant sei und die entsprechenden Beilagen zu den Berichten bestimmen. Sie legen auch fest, welche Beilagen «der Vollständigkeit und Transparenz halber lediglich online zur Selbstbedienung aufgeschaltet werden».

Der Stadtrat, so die Mitte-Fraktion, möge prüfen, wie die Bereitstellung des entsprechenden Personals der Stadtverwaltung erfolgen könne. Geprüft werden soll weiter die Kostenübernahme für die Berichtsverfassung durch Dritte, also keine Mitarbeitenden der städtischen Verwaltung oder für die Berichtsverfassung durch das Kommissionspräsidium. Zudem soll eine entsprechende Regelung für allfällige weitere städtische Kommissionen ausgearbeitet geprüft werden. Und zu prüfen sei auch die «Ausarbeitung eines geeigneten und strukturierten Ablagesystems für Berichtsbeilagen inkl. Zugriffsregelung GGR-intern vs. Öffentlichkeit».

Selbstverständlich, so die Postulanten, stehe es den Kommissionspräsidien auch weiterhin frei, die Berichte selber zu verfassen und nicht nur final zu überarbeiten und freizugeben.