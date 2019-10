Zuger Ständerat: Tabea Zimmermann (ALG) tritt für den 2. Wahlgang an

An einer gemeinsamen Besprechung der SP und der Alternative – die Grünen wurde beschlossen, dass Tabea Zimmermann Gibson als Kandidatin für den 2. Wahlgang antritt. Damit will das links-grüne Bündnis den Zugerinnen und Zugern auch am 17. November eine ökologische und soziale Alternative bieten.