Zuger Ständerat will ein wissenschaftliches Netzwerk schaffen Der Zuger Ständerat Matthias Michel (FDP) möchte das in der aktuellen Corona-Krise herausgebildete wissenschaftliche Potenzial nutzen. Harry Ziegler 10.05.2020, 15.01 Uhr

Der Zuger FDP-Ständerat Matthias Michel will die Vor- und Nachteile eines Kompetenzzentrums für Krisenlagen evaluieren lassen. Bild: Patrick Hürlimann (Zug, 20. Dezember 2019)

Die Corona-Krise hat es gezeigt: In der Schweiz gibt es grosses wissenschaftliches Potenzial, das in Krisenzeiten angezapft werden könnte. Der Zuger FDP-Ständerat Matthias Michel möchte genau dies tun. In einem in der vergangenen Session in den Hallen der Bern Expo eingereichten Postulat will Michel, dass der Bundesrat beauftragt wird, «in einem Bericht zu prüfen, wie ein interdisziplinäres wissenschaftliches Netzwerk oder Kompetenzzentrum für Krisenlagen geschaffen werden kann.»