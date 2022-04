Zuger Strafgericht verurteilt man zu viereinhalb Jahren Gefängnis

Strafprozess Zwei Frauen angefallen: Zuger Strafgericht verurteilt Mann zu viereinhalb Jahren Gefängnis wegen sexueller Nötigung Ein junger Mann vergeht sich innert zwei Wochen an zwei Frauen. Eine ist 77, die andere 16 Jahre alt, beide wollten ihm bloss helfen. Die Staatsanwaltschaft fordert sieben Jahre Gefängnis wegen versuchter Vergewaltigung. Doch dafür reichten den Richterinnen und Richtern die Beweise nicht. Kilian Küttel Jetzt kommentieren 07.04.2022, 16.00 Uhr

Als es klingelt und ihr Albtraum beginnt, ist Maya Iten* allein zuhause. Trotzdem öffnet die 77-Jährige, bei der kurz zuvor die ersten Anzeichen einer Demenz festgestellt wurden, die Tür.

Auf der Schwelle erscheint Majid W.*, ein junger Mann mit dunklem Haar und schmaler Statur. In gebrochenem Deutsch fragt er nach Geld. Ob die ältere Dame Mitleid hat? Ob sie einfach ihre Ruhe will? Maya Iten gibt dem Bittsteller fünf Franken. Doch als sie die Tür schliessen will, hält W. den Fuss in den Spalt, drückt sie auf, stösst die 77-Jährige zu Boden.

Plötzlich lässt er von seinem Opfer ab

Maya Iten schreit um Hilfe, der junge Mann schlägt, würgt, küsst sie; fasst ihr an Brüste und zwischen die Beine. «Anschliessend begann er ihre Hose vorne im Schritt zu zerreissen, um den Geschlechtsverkehr mit ihr erzwingen zu können», wird es später in der Anklage der Zuger Staatsanwaltschaft heissen.

Doch plötzlich lässt W. von seinem Opfer ab: Der junge Mann hatte einen Orgasmus, bevor es zum Sex kommen konnte. Danach sucht er nach Geld und nach allem, was sich schnell dazu machen lässt. Auf 30’000 Franken beziffert die Zuger Staatsanwaltschaft den Wert des Schmucks und der Handys, die er gestohlen haben soll.

Er soll ins Handy tippen, was er will

Ein Samstag im Juli 2019. Myriam Rey* hat keine Ahnung, was zwölf Tage zuvor im Kanton Zug geschehen ist, als ihr auf einem schmalen Feldweg ein junger Mann entgegenkommt, der die 16-Jährige anspricht. Weil sie ihn nicht versteht, gibt Myriam Rey ihm ihr Handy. Er soll eintippen, was er ihr sagen möchte. Majid W. schreibt drei Buchstaben: Sex.

Rey weicht zurück, Majid W. packt die 16-Jährige am Nacken, zerrt sie hinter ein Gebüsch, beginnt sie zu küssen und abzulecken, sich selber knüpft er die Hose auf. Doch auch hier erreicht Majid W. den Höhepunkt, bevor es zum Äussersten kommt.

Für die Staatsanwaltschaft lag versuchte Vergewaltigung auf der Hand

Diesen Dienstag im grossen Saal des Zuger Strafgerichts. Staatsanwalt Kurt Müller sieht aus wie ein Mann, der im Militär weitergemacht hat. Mit geradem Rücken und waagrechten, breiten Schultern trägt er dem dreiköpfigen Gericht seit mehreren Minuten den Standpunkt der Zuger Staatsanwaltschaft vor:

«Der Beschuldigte ging brutal gegen zwei Frauen vor und nutzte ihre Hilfsbereitschaft aus. Dass er seine Opfer nachhaltig traumatisieren könnte, war ihm völlig egal.»

Die Strafverfolger fordern 7 Jahre Gefängnis und 15 Jahre Landesverweis für Majid W. Wegen Raubs, Hausfriedensbruchs, mehrfacher sexueller Nötigung und mehrfacher versuchter Vergewaltigung. Zusammengefasst argumentierte Müller, die Beweislage sei eindeutig: Bei beiden Opfern habe man W.’s DNA gefunden. Und dieser habe seine Taten zugegeben, als ihn Staatsanwaltschaft und Polizei in der Untersuchung befragten. Kurt Müller:

«Der Beschuldigte wollte sich selbst auf egoistische, rücksichtlose und brutale Art und Weise sexuell befriedigen.»

Doch ganz so klar lagen die Verhältnisse nicht. Das Gericht unter dem Vorsitz von Svea Anlauf hatte sich nach der Verhandlung einen Tag Bedenkzeit genommen, ehe es am Donnerstagmorgen sein Urteil verkündete.

Mit ein Grund dürfte die schwierige Vernehmung des Beschuldigten gewesen sein. Nicht nur stritt er in der Hauptverhandlung plötzlich ab, Sex mit den beiden Frauen gewollt zu haben. Offensichtlich hatte er trotz Übersetzung grösste Mühe, zu verstehen, was die Richterin von ihm wollte. Alles in allem sorgte die Vernehmung dafür, dass man sich als neutraler Beobachter auf die Plädoyers von Staatsanwaltschaft und Verteidigung freute, was selten genug vorkommt.

Kein Vorsatz – Gericht folgt in diesem Punkt der Verteidigung

W.’s Verteidiger beantragte 36 Freiheitsstrafe – und zwar wegen Hausfriedensbruchs, Raubs und sexueller Nötigung, nicht aber wegen der versuchten Vergewaltigung. Denn sein Klient habe niemals richtigen Sex gewollt, sondern sich «durch sexuelle Handlungen über den Kleidern bis zum Orgasmus hin stimulieren» wollen. Darauf deute auch, dass er zwar Maya Itens Hose zerrissen, nicht aber ihren Intimbereich entblösst oder seine Hose ausgezogen habe.

Auch das Gericht sah den Vergewaltigungsvorsatz nicht als erwiesen an. In ihrer Urteilsbegründung sagte Svea Anlauf, aufgrund der Beweise könne man nicht sagen, ob Majid W. in seine Opfer eindringen wollte, oder ob es ihm nicht gereicht hat, sich bloss an ihnen zu reiben. Auf letzteres deute etwa hin, dass er sich im Fall von Myriam Rey zwar die Hose geöffnet, nicht aber ausgezogen oder seinen Penis hervorgeholt habe.

Deshalb sprich ihn das Gesetz nach dem Grundsatz in dubio pro reo vom Vorwurf der versuchten Vergewaltigung frei und verurteilt ihn wegen Raubs, Hausfriedensbruchs und mehrfacher sexueller Nötigung zu viereinhalb Jahren Gefängnis. Zudem spricht das Gericht einen neunjährigen Landesverweis aus.

*Name geändert

