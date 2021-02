Zuger STRAFGERICHT Junger Italiener handelte mit Kokain und muss nun wohl die Schweiz verlassen Die Vergangenheit holt einen 33-jährigen in der Schweiz geborenen Italiener ein. Er verkaufte Kokain und transportierte solches. Dazu kamen noch zehn Strafbefehle in den letzten Jahren, die ihn in einem schlechten Licht erscheinen lassen. Er zeigte zwar Reue, aber trotzdem sprach das Gericht einen Landesverweis aus. Marco Morosoli 01.02.2021, 05.00 Uhr

Geschichte ist keine exakte Wissenschaft, Theologie noch viel weniger. Juristen klammern sich an die Buchstaben des Gesetzes und zeigen bisweilen, dass sie auch sehr schnell rechnen können. So geschehen am vergangenen Donnerstag, 28. Januar, im Zuger Strafgericht. Vor dem dreiköpfigen Richtergremium, in dem die Frauen in der Mehrheit sind, sitzt ein 33-jähriger Italiener.

Zur Sache befragt, spricht er nur leise, wohl ist seine Stimme auch gedämpft, weil er eine Gesichtsmaske trägt. Er sagt wiederholt: «Ich habe Mist gebaut.» Die angesprochenen strafbaren Handlungen sind Delikte wider das Betäubungsmittelgesetz. Vereinfacht gesagt: Er hat mit Kokain gehandelt und ist dann selber auch «in diesen Teufelskreis hineingeraten», wie sich der Angeklagte gegenüber dem Richtergremium ausdrückt. Was in der Anklageschrift auffällt: die Inflation des Vagen. Dies äussert sich in Formulierungen wie «zu einem nicht genau bestimmbaren Zeitpunkt» oder «zwischen ungefähr Frühling und Herbst 2017». Dass der in der Schweiz geborene Italiener den Bogen überspannt hat, das steht ausser Frage. Erschwerend kommt bei ihm hinzu, dass er bereits zehn Strafbefehle kassiert hat.

Ein unverwirklichter Traum zieht ihn nach unten

Er wiederholt immer wieder, dass es ihm leidtue, und dass es nie wieder passieren solle. Er habe eine Freundin, mit der er viel unternehme:

«Mein Verhältnis zu meinen Eltern ist auch gut.»

Sie würden in der Schweiz leben und hier bleiben wollen. Der 33-Jährige hat hier die Schule besucht, eine Lehre gemacht und arbeitet seit längerem in einer Garage. Er habe einmal den Traum einer eigenen Garage gehabt, aber bei der Verwirklichung sei er gescheitert. Er hat wohl auch viel Geld bei diesem Abenteuer verloren. In der Gerichtsverhandlung sind von rund 50'000 Franken die Rede, die er dem Staat schuldet.

Nach rund fünf Stunden verliest der Gerichtsschreiber das Urteil, der Verfahrensleiter erklärt es anschliessend. Hier kommende wir zur juristischen Mathematik. Da zieht der Referent, das ist derjenige Richter, der das Urteil begründet, etwas ab. Da kommt etwas dazu. Dass der Prozess erst jetzt stattfand, wirkt sich positiv aus, andere Aspekte laufen in die andere Richtung. Bei der Strafzumessung fällt auch das Wort «Asperationsprinzip». Das hat nichts mit Medikamenten zu tun, sondern dieses kommt zur Geltung, «wenn das Gericht im konkreten Fall für jeden einzelnen Normverstoss gleichartige Strafen ausfällt». Das dürfte der Verteidiger seinem Mandanten später wohl so erklärt haben. Das neue Rechnen führte dann dazu, dass der Angeklagte eine Strafe von 24 Monaten bedingt mit einer Probezeit von vier Jahren erhält. Der Staatsanwalt hat sechs Monate weniger gefordert ‒ und ist hinterher zufrieden.

Der Landesverweis trifft den jungen Mann hart

Seit Oktober 2016 gibt es für Ausländer noch eine Art Zusatzstrafe in Betracht zu ziehen: den Landesverweis. Dieser kann von fünf bis zu 15 Jahren ausgesprochen werden. Die Wegweisung aus der Schweiz hat ihren Ursprung in einer SVP-Volksinitiative aus dem Jahre 2010. Der Vorsitzende des Richtergremiums erklärt dem Angeklagten dessen Mechanismus und wie das Gericht den Entscheid für einen fünfjährigen Landesverweis rechtfertigt. Die erste Stufe der Härtefallklausel habe er zwar überwunden, bei der zweiten scheitere er jedoch. Vom schlechten strafrechtlichen Leumund mit zahlreichen Vorstrafen ist die Rede. Der Referent spricht dann davon, dass Italien in der Ersten Welt eingereiht sei. Zudem könne der Angeklagte Italienisch, und auch im Süden brauche es Automechaniker. Der Beschuldigte hatte bei seiner Befragung erklärt, dass er Italien nur von jeweils zwei Wochen Ferien im Jahr her kenne.

Bei diesem Ausgang des Verfahrens müsste der 33-jährige Italiener noch die Verfahrenskosten von 5000 Franken bezahlen, den Verteidiger berappen (12'600 Franken) und seine anderen Schulden begleichen. Wann genau der Mann in seine Heimat, die er kaum kennt, zurückgeschickt wird, ist noch unklar. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.