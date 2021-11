Zuger Strafgericht Salzwasser statt Tumormedikamente und karitative Aids-Pillen weiterverkauft Ein Zuger soll mit seinem Unternehmen mehrfach gegen das schweizerische Heilmittelgesetz verstossen haben. Der Inhaber ist allerdings der Meinung, er habe nach den geltenden Regeln gehandelt. Zoe Gwerder Jetzt kommentieren 16.11.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Vor dem Strafgericht in Zug waren vergangene Woche zwei Fälle eines Unternehmers behandelt worden, wovon einer bereits im März 2012 zu Schlagzeilen führte: nicht nur in Europa, sondern auch in Übersee. Es ging um das Krebsmedikament Avastin, welches gefälscht wurde und über einen Zuger Pharmagrosshändler von Ägypten über mehrere Zwischenhändler in die USA verkauft wurde. Das Unternehmen, welches sich seit 2019 in Liquidation befindet, hat zudem zwischen 2011 und 2013 mit einem Aids-Medikament gehandelt, das eigentlich vom Hersteller aus karitativen Gründen vergünstigt in Afrika abgegeben worden war.

Unbestritten vor Gericht war, dass besagte Krebsmedikamente tatsächlich wirkungslos waren. Denn anstelle einer Substanz, die das Wachstum von Krebsgeschwüren hätte verringern sollen, enthielten diese lediglich eine Salzlösung. Ebenfalls Fakt ist, dass das Aids-Medikament einem Hilfsprogramm entstammte.

Der Vertreter des Schweizerischen Heilmittelinstitutes – der Kläger – erläuterte, er habe in seinen bisherigen vier Jahren beim Institut noch keinen Fall dieses Umfangs gesehen:

«Dieser Fall hat ein erstaunliches Ausmass.»

Dem Verfahren vor dem Strafgericht ging eine Strafverfügung der Heilmittelbehörde voraus. Gegen diese legte der Angeklagte Einspruch ein, weshalb der Fall nun am Zuger Strafgericht verhandelt wurde.

Klare Fakten, ausgelegte Feinheiten

Umstritten war vor Gericht hingegen die Strafverfügung von Swissmedic. Die Seite des Angeklagten beschuldigte die Heilmittelbehörde, sie sei nicht Objektiv – haben den Fall nicht fair behandelt. Der Anwalt bezichtigte Swissmedic zudem, Informationen der Presse weitergegeben zu haben. Denn gegen das Unternehmen und den Angeklagten läuft noch eine weitere Untersuchung – zu Medikamenten aus Griechenland –, über die das Schweizer Fernsehen bereits am Tag der Hausdurchsuchung beim Angeklagten Akten vorliegen hatte und von der Durchsuchung wusste.

Der Anwalt von Swissmedic wies die Vorwürfe, insbesondere jenen des Kontaktes zum Fernsehen, «aufs Schärfste zurück». «Mit einem solchen Vorgehen würde der Untersuchungszweck vereitelt werden.» Zudem habe der Anwalt des Angeklagten keine Hinweise für ein solches Vorgehen genannt.

Muss Medikament verabreicht werden, um Händler zu belangen?

Die Verteidigung führte ins Feld, dass kein Fall bekannt sei, bei welchem eines der gefälschten Medikamente in den USA verabreicht worden war. Entsprechend habe es keine konkrete Gefährdung von Menschen gegeben. Swissmedic hielt dagegen, es benötige keine Beweise, dass ein Medikament in den Körper gelangt sei, damit eine konkrete Gefährdung vorliege. Und mindestens in einem Fall sei nachgewiesen worden, dass das Krebsmedikament ausgeliefert wurde.

Deutlich wirrer und für den Laien trotzdem klarer schien jener Teil der Verhandlung, der sich um das Aids-Medikament drehte, welches vom Hersteller zu karitativen Zwecken vergünstigt, im Gebiet südlich der Sahara, auf den Markt kam. Das Unternehmen des Angeklagten hatte diese Tabletten mit einer hohen Marge nach Europa verkauft. Gemäss Swissmedic seien die Tabletten – wie üblich in solchen Fällen – durch eine andere Farbe gekennzeichnet gewesen. Auf der Verpackung prangerte die Aufschrift «Not for sale in South Africa» – also, dass es in Südafrika nicht verkauft werden darf.

Angeklagter ist überzeugt: Es gab kein Handelsverbot

Wie der Strafverfügung von Swissmedic zu entnehmen ist, war der Angeklagte mehrfach von Drittparteien darauf hingewiesen worden, dass es sich bei seiner Ware um Medikamente aus diesem Hilfsprogramm handeln könnte. Der Verteidiger konterte:

«Selbst wenn er es gewusst hätte, wieso sollte er es nicht handeln?»

Es habe keine Handelsbeschränkungen für das Medikament im Hilfsprogramm gegeben. Und der Hinweis, es dürfe nicht in Südafrika verkauft werden, heisse ja nicht, dass dasselbe auch für Europa gilt – im Gegenteil: Es heisse, dass es verkauft werden dürfe, nur eben nicht in Südafrika, schloss der Verteidiger.

Der Verteidiger plädiert in beiden Fällen auf Freispruch, während die Swissmedic eine Geldstrafe von 90 Tagessätzen fordert sowie Bussen und Kostenübernahmen von insgesamt rund 40'000 Franken. Die Höhe der Tagessätze soll das Gericht festlegen. Denn der Angeklagten, der mit seinem Unternehmen bis vor einigen Jahren noch mehrere Hunderttausend Franken jährlich verdiente, ist nach eigenen Angaben inzwischen mit mehreren Hunderttausend Franken verschuldet. Denn über seinem Unternehmen wurde 2019 der Konkurs eröffnet und er erzielt gemäss eigenen Angaben seit zwei Jahren weder ein Einkommen noch kann er Arbeitslosengelder beziehen.

Das Urteil ist allerdings noch nicht bekannt. Da der Verteidiger seine eigenen Auslagen nicht ausreichend genau aufgelistet hatte, erhielt er vom Einzelrichter einen Aufschub. Das Urteil wird später schriftlich eröffnet.