ZUGER STRAFGERICHT Wegen sexueller Belästigung: 43-Jähriger darf keinen Kontakt zu Kindern mehr haben Weil er zwei Mädchen über Oralsex befragt hat, verbietet das Zuger Strafgericht einem arbeitslosen Schweizer den regelmässigen Kontakt zu Minderjährigen. Bereits vor den Zwischenfällen ist der 43-Jährige den Behörden aufgefallen. Kilian Küttel 23.02.2021, 05.00 Uhr

Mit geschlossenen Augen und verschränkten Händen hört der Innerschweizer der Gerichtsschreiberin zu, die das Urteil gegen ihn verliest. 500 Franken Busse muss der 43-Jährige zahlen, der von 3500 Franken Arbeitslosengeld lebt. Und: Für den Rest seines Lebens darf er keinen regelmässigen Kontakt zu Minderjährigen mehr haben - im Beruf und bei «organisierten ausserberuflichen Tätigkeiten», also etwa in einem Verein. So will es das Zuger Strafgericht.