Zuger Strafgericht: Zwei Berufungen im selben Fall zeigen, dass keiner zufrieden ist Im Prozess gegen einen in Zug wohnhaften pädophil veranlagten Mann hat das Zuger Strafgericht die Urteilsbegründung schnell vorgelegt. Marco Morosoli 19.10.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das ging schnell, sehr schnell sogar. Die Verhandlung gegen einen rund 40-jährigen pädophil veranlagten Mann fand Anfang August statt. Ihm wirft die Zuger Staatsanwaltschaft verschiedene Sexualdelikte vor. So soll er sich unter anderem sexuell an Kindern vergriffen haben. Der Urteilsspruch des Zuger Strafgerichts lag schon einen Tag nach der Verhandlung vor. Jetzt reichte das Strafgericht die umfassende Begründung nach.

Dass weder der Beschuldigte noch die Staatsanwaltschaft mit dem Verdikt der Strafrichter zufrieden waren, zeigte sich darin, dass sie jeweils ihre Berufung anmeldeten, ohne den genauen Wortlaut des Urteils überhaupt zu kennen. Der Groll der Anklagebehörde ist aus ihrer Sicht nachvollziehbar: Das Zuger Strafgericht hatte den Mann wegen verschiedener Sexualdelikte eine Strafe von 32 Monaten Gefängnis verpasst. Die Staatsanwaltschaft hatte jedoch 48 Monate beantragt. Der Beschuldigte erhofft sich wohl vom Obergericht eine noch mildere Strafe. Dies, weil er davon ausgeht, dass die konstruierten Beweisketten der Staatsanwaltschaft nicht halten.

Dem Verfahren liegen umfangreiche Ermittlungen zugrunde. So kamen die Zuger Strafverfolgungsbehörden dem rund 40-jährigen Mann, der sich in Internetangelegenheiten sehr gut auskennt, durch Ermittlungen im europäischen Raum auf die Schliche.

Zur Verschlüsselung raten, aber selber sorglos sein

In einem Chatprotokoll, das im Urteil zu finden ist, schrieb der Beschuldigte sinngemäss: «Ich denke 99 Prozent der Leute, die im Knast sitzen, haben keine Verschlüsselung benutzt.» Später in dieser Nacht im Jahre 2019 fügt der Internetkenner noch an: «Sobald es einen Verdacht gibt, können sie reinplatzen und dank der Beweise dein Leben ruinieren.» Diese Unterhaltung hat für den Internetnutzer aus dem Kanton Zug weitreichende Folgen. Im Urteil findet sich auch eine Passage, die sich mit dem Auftreten des Beschuldigten vor Gericht deckt: «Sobald es jedoch um Angaben ging, welche Rückschlüsse auf seine Person zugelassen hätten, blieb er vage.» Dieses Verhalten zeigte der Mann auch bei der Verhandlung Anfang August. Wiederholt wich er konkreten Fragen des Gerichtsreferenten aus.

Doch dies, so urteilte das Zuger Strafgericht, hilft ihm nicht, aus der ganzen Sache herauszukommen. Genügend verifiziert sind für das Gremium die Taten mit Kindern dann, wenn er sich im Chat dazu geäussert hat. Das Richtergremium überprüft in seinem auf 87 Seiten begründeten Urteil alle Taten gründlich. In einem Fall hat der Beschuldigte den Ermittlungsbehörden die Brücke zu seiner Straftat selber geschlagen. So bestätigt er, dass er für den Knaben «quasi der Vater gewesen» sei. Mehr noch offenbart der Beschuldigte, dass er den Heranwachsenden «jedes Wochenende und unter der Woche auch» getroffen habe. Ein Umstand, den auch die Mutter des vorerwähnten Kindes bei der Befragung bestätigt hat. An der Aussage­qualität der Mutter sei nicht zu zweifeln, fügt das Strafgericht noch an, denn «deren Aussagen» seien «detailreich und nicht übertrieben». Auf eine Beschreibung der vollführten Handlungen des Beschuldigten an Kindern kann hier getrost verzichtet werden. Auf welche Seite schlägt das Pendel nun beim Obergericht?